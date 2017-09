Vanessa Fernandes: homem ou mulher de ferro?

d.r.

Vanessa Fernandes é uma atleta incrível, uma das melhores – senão mesmo a melhor – dos nosso tempos. Ontem voltou a prová-lo, ao vencer a prova da primeira edição do IronMan em Portugal. Contudo, não consigo olhar para estes resultados e não lançar esta provocação: terá ela provado ser um homem de ferro... ou uma atleta de ferro?

Claro que o nome desta prova - criado no fim dos anos 70 - se tornou numa marca fortíssima a nível mundial. E, parece-me claro, os compromissos e benefícios comerciais em torno de uma prova que se transforma numa marca dificilmente deixarão que um nome seja alterado em prol da importância da subtileza das palavras quando se fala em igualdade de género. Mas não é por isso que não devemos questionar, ou pelo menos salientar a ironia, de se continuar a dizer que determinada mulher venceu o IronMan. Se queremos rotular isto por géneros, porque não IronWoman?

Há pequenas mensagens subliminares que passamos ao usar palavras como IronMan, totalmente masculina, quando definimos uma competição que está aberta a homens e mulheres. Começando pelo facto óbvio de considerarmos que é preciso ser-se homem para se ser de ferro. Curioso que nos homens, essa característica é positiva, já nas mulheres, ser-se de ferro tem tendência para ser negativo: tal como era vista Margaret Tatcher, ser uma mulher ou dama de ferro é sinónimo de se ser implacável, autoritário, ambicioso, forte, inquebrável. E embora todas elas sejam caraterísticas desejáveis nos homens, não é bem isso que se quer das mulheres até aos dias de hoje.

Há menos mulheres porque não têm interesse ou porque o interesse lhes foi vedado?

No que toca ao sexo feminino, continua a esperar-se menos resistência física, menos força, menos interesse pelo desporto, menos gosto pela competição. Pelo contrário, acha-se que somos tendencialmente frágeis, pouco ágeis, com queda para o dócil, maternal e submissa. Nisto do desporto, persiste a ideia de não somos tão dadas a estas coisas quanto os homens, muito menos em modalidades que envolvam uma capacidade física tão exigente, quanto o triatlo. Mas será isso verdade? Sim, diria logo muita gente, baseando a sua resposta nos números de inscrições de parte a parte para o IronMan (embora as inscrições de mulheres seja cada vez maior). Mas muito provavelmente sem questionarem as razões para tal discrepância: será que ao longo das últimas décadas, o incentivo, a atenção, o mediatismo, as oportunidades, o investimento e as expectativas depositadas nas mulheres do universo desportivo é igual ao que foi e é atribuído aos homens? Esta discrepância – que é real - acontece porque há menos mulheres interessadas? Ou será que há menos mulheres interessadas precisamente porque o encorajamento que lhes foi dado durantes décadas e décadas foi diminuto? É mais ou menos como a pergunta do ovo e da galinha, mas neste caso basta estarmos atentos à história mundial para percebermos a resposta.

Um nome é só um nome, diriam muitos. O que é que isso interessa? Mas a mim parece-me que nunca foi tão importante quanto agora questionar a importância dos nomes, das palavras usadas e dos reflexos que tais escolhas nos trazem a todos. Dou-vos um exemplo simples: continuamos a falar do Homem quando nos referimos à humanidade, ou aos direitos do Homem quando falamos de direitos humanos. Fazemo-lo sem pensar muito, é um hábito totalmente enraizado, correto em termos de linguística e que para tanta gente nem merece ser questionado. Perpetuado, inclusive, por convenções internacionais. Mas talvez isto mereça a nossa atenção, porque continua a dar destaque a um género dominante, como se este fosse um padrão a usar na hora de representar os humanos deste mundo, nasçam eles homens ou mulheres. Durante muito tempo a mulher era posse do homem (não foi assim há tanto tempo, basta olhar para a história da própria Europa), e isto fazia sentido. Mas vivemos atualmente num mundo diferente, portanto continuar a representar a humanidade, com toda a sua enorme diversidade, usando uma única palavra padrão, é realmente pobre. E deve ser contrariado, por mais que haja outros assuntos mais importantes para tratar. Haverá sempre.

Voltando ao IronMan, como exemplo curioso nisto da importância das palavras, não faria sentido ter um título como IronAthlete ou IronHuman? Sem rótulos e géneros dominantes à cabeça, nem estereótipos envolvidos. Esta não é uma prova de machos de ferro, é uma prova de pessoas, de atletas que resistem a níveis impensáveis, sejam eles homens ou mulheres. Tal como a enorme Vanessa provou ontem, ambos conseguem fazê-lo.

Sei que isto pode parecer um preciosismo, mas a evolução também é feita desta coisas. Fica para reflexão.