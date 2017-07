Lisboa: duas em cada três mulheres silenciam atos de violência

A notícia surge esta quarta-feira na primeira página do "Público" e não devia deixar-nos indiferentes: em Lisboa, duas em cada três mulheres vítimas de violência não reagem. Porquê? Primeiro, porque não atribuem importância suficiente à gravidade da agressão sofrida. Segundo, porque não têm confiança no trabalho das entidades competentes. Terceiro, porque sentem vergonha do sucedido. Num país onde a violência doméstica teve mais de 27 mil ocorrências só em 2016 (dados do MAI) - com uma incidência de 80% nas vítimas do sexo feminino - acho importante que se pare para pensar nisto.

Estes dados foram apresentados ontem na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com coordenação do sociólogo Manuel Lisboa, diretor do Observatório Nacional de Violência e Género. Basicamente, foi o primeiro inquérito municipal do país à violência doméstica e de género, feito no concelho de Lisboa. Os resultados são bastante reveladores de uma situação que nos diz respeito a todos nós, moradores da cidade e cidadãos de um país cuja realidade da sua capital é esta.

Ponto de partida nesta análise de dados recolhidos porta-a-porta, a mais de 2600 pessoas: a prevalência de vitimação física, psicológica e sexual, em geral, é maior entre homens (61,9%) do que entre mulheres (50,3%). Contudo, há um dado referente a isto que salta desde logo à vista: os homens são maioritariamente agredidos por outros homens, tal como as mulheres. As características da violência sofrida nos dois universos é que são diferentes. No masculino, os atos de violência tendem a acontecer dentro do contexto de “relações quotidianas”, em “encontros com pessoas desconhecidas ou quezílias entre amigos”. Em idades mais baixas e no espaço público. Já no que toca aos atos de violência sofridos por mulheres, não há prevalência de idade e acontecem maioritariamente na esfera privada, em relações de intimidade e familiares.

“A violência contra as mulheres é fundamentalmente baseada na desigualdade de género, nas relações de poder”

Que impacto tem a violência em contexto de intimidade na vida quotidiana das mulheres que participaram neste inquérito? “Mais de metade das vítimas de agressão mudou as suas rotinas depois de ter sofrido um ato de violência. Um terço desenvolveu problemas psicológicos. Uma em cada dez julga que a sua sexualidade ficou afectada. Uma em cada 20 pensou em atentar contra a sua vida”. Tal como ressalva no artigo do Público o sociólogo responsável pela coordenação deste estudo, “a violência contra as mulheres é fundamentalmente baseada na desigualdade de género, nas relações de poder”. Parceiros e ex-parceiros íntimos surgem no topo da lista dos agressores da vítimas do sexo feminino. Os anos passam, o cenário pouco muda. A base? Em boa parte, uma linha de pensamento misógina, onde a agressão à mulher enquanto forma de intimidação, exercício de coação e, acima de tudo, de poder, continua a ser uma constante no nosso país. Um país onde as vítimas de violência doméstica e de género ainda desvalorizam a gravidade de tais atos abusivos e têm medo de não terem credibilidade perante as próprias autoridades competentes. A vergonha e o medo continuam a falar mais alto.

Isto devia ou não devia dar-nos que pensar a todos nós?