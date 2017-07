Ciclismo: o fim da degradante tradição das meninas do pódio?

Três ciclistas sobem ao pódio para receberem os respetivos prémios. O que ficou em primeiro lugar recebe flores da mão de duas modelos, de vestido curtinho, que o beijam ao mesmo tempo nas bochechas. Enquanto isto acontece, o ciclista que ficou em terceiro lugar apalpa o rabo de uma destas mulheres, sem qualquer pudor, e ri-se, orgulhoso do ato, para as câmaras. Isto aconteceu em 2013, mas o debate sobre a apologia ao machismo nas tradições do pódio das provas de ciclismo nunca mais parou. Depois da austrália, foi agora a vez da a Volta a Espanha banir a tradição de ‘mulheres troféu’ na entrega dos prémios.

Quando Peter Sagan se sentiu no direito de apalpar aquela mulher em pleno pódio, houve muita gente que achou piada, mas também houve muita gente que criticou tal atitude abusiva e exigiu explicações. O ciclista fez um pedido de desculpa público pelo ato, onde lamentou “ter faltado ao respeito” à modelo e prometeu “agir de forma mais correta no futuro”. Contudo, houve quem tivesse aproveitado o sucedido para levantar questões: Afinal, porque é que um desportista de alta competição se sente no direito de poder assediar publicamente uma mulher, visivelmente orgulhoso do seu feito, e sem temer consequências? Qual a génese deste comportamento? E será que as tradições do universo do ciclismo promovem o machismo de forma socialmente aceite?

Escusado será dizer que estas perguntas são – e continuam a ser – pertinentes, e não é preciso fazer uma grande reflexão para se chegar a conclusões, começando logo pelas tradições referentes ao momento do pódio (não me vou alongar sequer à pouca expressão e investimento dado à atletas femininas). Num evento desportivo, qual a justificação para que os prémios atribuídos aos atletas masculinos sejam entregues especificamente por mulheres esculturais, com roupa diminuta? Qual o intuito do beijinho dado por esses mulheres ao grande vencedor? Quão redutor isto é para todos os envolvidos, não só para os atletas que recebem como recompensa pública a toda sua competência desportiva os beijinhos de duas modelos (tudo se resumo a isto?), como para as modelos, que não passam de dois adereços no pódio, sexualizadas publicamente durante a entrega de um prémio? Quando são entregas de prémios feitas a mulheres, porque é que tal tradição não acontece com modelos masculinos? (não que eu ache que isso deva acontecer, entendam, até porque seria perpetuar o sexismo... mas é curioso questionar esta diferença).

Julgo que está na altura de se repensar porque é que, enquanto sociedade, insistimos nas teclas da objetificação e da sexualização da mulher, desde o cinema à música, do desporto à publicidade. E de combatermos este género de pequenos grandes machismos, socialmente aceites. Porquê? Primeiro, porque são degradantes para todos nós. Segundo, porque são discriminatórios e, consequentemente, um desrespeito e ataque à dignidade do género reduzido à condição de “adereço” em situações como esta. Terceiro, porque o caminho para a igualdade faz-se precisamente questionando e mudando hábitos enraizados.

Desde as meninas das placas dos combates de boxe às chamadas grid girls da Fórmula 1, são várias as competições assistidas por milhões de pessoas que promovem a presença de mulheres com medidas de modelo e trajes menores, reduzidas à função de exibirem o seu corpo em competições masculinas. Tal como as meninas do pódio no ciclismo, são tradições que devem ser questionadas, não só porque promovem a mentalidade machista às massas, como ajudam a banalizar e a normalizar tal mensagem, reduzindo a imagem feminina à de um troféu atribuído ao homem. Será que vamos assistir a tal cenário na Volta a Portugal que começa daqui a poucos dias?