Padrasto viola e mata menina de 2 anos, mas a culpa é da mãe

A notícia é hedionda: uma criança de dois anos morreu após ter sido abusada sexualmente e agredida pelo padrasto. Na polícia, o homem confessa o crime. Contudo, nas caixas de comentários das notícias sobre a história surge uma acusação constante: a mãe é tão culpada quanto o agressor, uma vez que foi ela que o escolheu como companheiro e o pôs dentro de casa.

Quase todos os dias nos chegam do Brasil notícias de violência extrema que retira a vida a meninas e mulheres. No que toca aos números de abuso sexual sobre o sexo feminino e crianças, as estatísticas são assustadoras. Espreitar as caixas de comentários das notícias dos jornais brasileiros – tal como na imprensa de tantos outros países – é um exercício de análise bastante revelador do impacto que tais crimes têm na sociedade e da visão enviesada que o cidadão comum tem sobre os mesmos. Este é apenas mais um caso sobre o qual vale a pena refletir.

As primeiras notícias que saíram sobre este crime inenarrável eram curtas e claras: uma criança tinha desmaiado e sido levada para o hospital, onde acabou por morrer. Os médicos encontraram sinais de abuso sexual e demais agressões. A mãe e o padrasto foram, obviamente, levados pela polícia para serem ouvidos. Nenhuma declaração da polícia dizia que houvesse indícios da sua participação no crime, mas, como é óbvio, a mãe também tinha de ser investigada por possível cumplicidade. Qualquer pessoa envolvida teria de ser ouvida e investigada numa situação destas. Declarações da polícia revelam, contudo, que o homem acabou por confessar o abuso sexual, alegando que a morte foi provocada pela queda que a criança deu na banheira quando a tentou forçar a tomar banho após a agressão. Na mesma casa existiam mais dois menores, e o mesmo agressor admite ter tentado, dias antes, tocar nos genitais de outra das crianças. Depois de lermos isto, olhamos para a larga maioria dos comentários feitos a esta história e na visão dos leitores, a grande culpada é, afinal, a mãe, porque não soube prever que o namorado seria um potencial pedófilo.

Escusado será dizer que, como é claro, quando se tem menores dependentes toda a sensatez é pouca quanto às nossas escolhas de vida. Somos responsáveis por eles, pelo seu bem-estar, pelo seu desenvolvimento a todos os níveis e as nossas escolhas terão, obviamente, impacto no seu caminho. Contudo, também me parece que escusado será dizer que num caso como este só há um culpado: o agressor, a pessoa que efetiva o crime sem qualquer tipo de conivência ou participação externa, e que o confessa. Diz a polícia que não há qualquer sinal de cumplicidade materna nesta agressão. E, no limite, esta poderia até ter tido um comportamento negligente caso existisse um padrão prévio de agressões ou até mesmo de simples indícios do mesmo, algo que também não faz parte desta história. Mas a culpa também é dela.

Ninguém tem pedófilo ou agressor escrito na testa. A nossa vida em sociedade ensina-nos e leva-nos muitas vezes, inclusive, a menosprezar indícios de comportamentos abusivos. A geri-los como algo normal e a não fazer as tais ‘tempestades num copo de água’ por algo supostamente sem importância.

Quantas vezes duvidamos das vítimas que quebram o silêncio? Quantas vezes lhes perguntamos coisas como “tens mesmo a certeza?”. Quantas vezes só acreditamos nelas quando surgem marcas físicas como prova? Mesmo com marcas físicas, quantas vezes é preciso acontecer uma tragédia para quem se acredite que determinada pessoa podia realmente ser um agressor? É muito fácil ser-se herói ou portador de uma lucidez exemplar quando estas coisas não acontecem debaixo do nosso tecto. Aliás, é muito fácil achar que nunca isto poderia acontecer debaixo do nosso tecto. Mas não é bem assim. Uma larguíssima percentagem de casos de pedofilia são perpetrados por pessoas da esfera pessoal das vítimas, por familiares, amigos de família, etc. A história repete-se, vezes sem fim, de uma forma bastante transversal, mas ninguém gosta muito de falar sobre isto.

Tentar culpar a mãe por um crime como este, não só é uma hipocrisia desmedida, como é de uma imensa perversão. Uma subversão. Mais uma vez, é de certa forma menosprezar o papel do agressor no crime, empolando uma potencial falha maior feita pela mulher na hora de escolher aquele parceiro para a sua vida. O preconceito está todo aqui, lado a lado com a eterna culpabilização da mulher quando uma tragédia do género existe. Há uns tempos a miúda que foi violada em grupo por trinta homens tinha cota parte de culpa porque era toxicodependente. Tal como era culpada a ex-mulher do homem que chacinou doze pessoas numa festa de fim de ano, porque o tinha levado à loucura ao exigir a guarda do filho depois de um cenário de agressões. Tal como eram culpadas as duas mulheres que foram mortas no Equador, porque não deviam ter ido viajar sem a companhia de uma homem.

Em momentos trágicos como o da morte desta menina, é normal que a opinião pública queira crucificar alguém por uma morte tão cruel. Essa necessidade não me espanta, mas o que me parece realmente hipócrita é que em vez de direcionarmos a nossa indignação para o agressor – que agride, viola, provoca a morte e confessa tudo isto, sem grande sinal de arrependimento - a direcionemos para a mãe. A mesma mãe que por esta altura deve estar a passar por uma dor incalculável e, muito provavelmente, a sentir-se culpada por não ter conseguido evitar tal tragédia. A visão deturpada com que continuamos a fazer juízos de valor valida que ela se sinta assim.