Beijar e apalpar uma jornalista em direto não tem piada 

Roland Garros, 2017: Um tenista é interpelado por uma jornalista, que lhe pede alguns comentários em direto para a televisão. A jornalista posiciona-se do lado que resulta melhor para o enquadramento e o tenista põe-lhe o braço por cima do ombro, puxando-a para si. A jornalista faz-lhe um comentário sobre o torneio e o tenista beija-a primeiro na cara, depois no pescoço. Ela ri-se, sem jeito, e afasta-se, sabendo que está em direto e que deve evitar ao máximo reações de cabeça quente. A repórter continua a tentar fazer perguntas, às quais o tenista francês, por fim, responde. Mas mal se cala, volta a fazer o mesmo: puxa a jornalista para si com força, beija-a novamente no pescoço e ainda tenta apalpá-la, enquanto esta se encolhe e o tenta afastar com o cotovelo. À volta, toda a gente ri, incluindo os colegas da Eurosport que assistem ao momento no estúdio. Será que isto tem realmente piada?

Lamento, mas não tem. Alguém – seja homem ou mulher – forçar um contacto íntimo com outra pessoa não tem piada, nem tampouco pode continuar a ser visto como uma brincadeirinha. Alguém que insiste em tal ato, mesmo depois de ter sido afastado um primeira vez, é porque se sente mesmo na legitimidade de avançar o contacto forçado. E que provavelmente não entende que esse mesmo contacto forçado é um comportamento abusivo. Ou que até entende, mas que se sente impune ao fazê-lo, e no direito de o fazer. Sem pôr em causa o desrespeito inerente ao mesmo, nem o desconforto, a humilhação ou a invasão do espaço provocados ao outro.

Se fosse um homem a fazer a entrevista, isto acontecia?

Tal como uma vez escrevi por aqui aquando de uma situação semelhante que envolvia o australiano Chris Gayle, neste caso acresce o desrespeito profissional demonstrado por uma pessoa que se encontra - de forma totalmente cordial e respeitosa - a cumprir as funções que lhe competem. O facto de a repórter ser mulher é apenas um pormenor durante uma entrevista, o que interessa é a sua prestação profissional. Se à jornalista é exigido respeito pelo entrevistado, o mesmo é exigido ao contrário. Ponto final, são as regras do jogo numa sociedade civilizada. Este comportamento do tenista Maxime Hamou não é “engraçado”, como muita gente tem vindo a dizer em sua defesa. É, sim, inaceitável, e está na hora de começarmos a perceber onde estão as fronteiras do respeito na interação entre pessoas.

Entretanto, a organização do Roland Garros retirou a credencial ao tenista francês por tempo indeterminado. Mas uma sanção não basta, porque este comportamento é sintomático do que se passa na nossa sociedade, em 2017. É preciso questionar tudo isto: Se fosse um homem a fazer a entrevista, o tenista também lhe começaria a dar beijos no pescoço? E o que é que o leva a achar que pode simplesmente beijar e apalpar uma mulher à força, sem o seu consentimento? Será que quando o fez tinha noção das consequências do ato? Porque é que o tenista se ri do seu próprio comportamento, como se este fosse hilariante? E porque é que quem assiste ao momento, se ri também? Porque é que a humilhação de uma mulher e um contacto íntimo forçado têm, aparentemente piada? Porque é que continuamos a desvalorizar atos abusivos, como se não passassem de brincadeiras inocentes? São questões que dão que pensar e que exigiriam igualmente a nossa reflexão caso isto fosse ao contrário, volto a dizer.