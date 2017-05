Dois crimes arrepiantes: #NotInMyName, gritam eles 

Números que devemos ter em conta quando falamos sobre África do Sul: a cada oito horas que passam, uma mulher é morta por alguém da sua confiança. Ao longo da sua vida, uma em cada cinco mulheres já foi sujeita a uma agressão violenta em contexto de relação de intimidade. Só no ano passado, chegaram às autoridades mais de 64 mil casos de mulheres vítimas de abuso sexual. Cerca de 27% dos homens sul-africanos admitem já ter violado uma mulher ou rapariga. O próprio Presidente do país, Jacob Zuma, trás na sua bagagem pessoal uma acusação por abuso sexual, caso que remonta a 2005 e que foi desvalorizado pelo próprio com a eterna desculpa de que a mulher em causa é que o provocou com as roupas ousadas que levava vestidas e que ele não resistiu ao suposto ato de sedução. Acabou por ser absolvido.

Posto isto, é premente olhar com atenção e aplaudir o que aconteceu em Pretoria na semana passada e que por cá pouco se falou. Centenas de homens juntaram-se num protesto público contra os níveis de violência sobre mulheres e crianças que continuam a ser perpetuados naquele país. País esse que tem uma das mais elevadas taxas de violência de género do mundo e que precisa de mudança urgente. E essa mudança não pode depender apenas da vontade de libertação das mulheres, neste ciclo vicioso. É preciso que os homens participem ativamente nisto de pôr travão a este flagelo, que se juntem à causa e que acelerem a consciência geral da população. Foi isso precisamente que aconteceu na semana passada.

Dois crimes aterradores

O protesto foi organizado pelo coletivo masculino #NotInMyName, na sequência de dois casos verdadeiramente aterradores que chocaram o país no último mês: uma menina de três anos foi raptada na Cidade do Cabo e posteriormente encontrada morta, com sinais de ter sido repetidamente abusada sexualmente. Uma menina de três anos, repito. Também nas últimas semanas, uma jovem de 22 anos foi assassinada pelo namorado, que a imobilizou com um pneu de borracha, lhe derramou ácido em cima e ateou fogo ao seu corpo.

Olhando para estes dois inenarráveis crimes, importa refletir mais uma vez sobre os requintes de sadismo dos agressores perante as vítimas. Não chega apenas matar – partindo do princípio que a palavra “apenas” pode sequer ser usada – há a vontade inerente e o deleite em humilhar, torturar, abusar de um corpo tal qual pedaço de carne, mesmo que este seja o de uma criança indefesa, em apreciar o sofrimento alheio e de desfrutar da demonstração de poder exercida sobre a vítima. Estamos em 2017, como é que isto continua a acontecer com tanta regularidade, em tantos pontos do globo?

Ambos os casos foram apontados como “um sinal claro de uma epidemia” naquela sociedade, cujos homens agora vieram repudiar publicamente. Sim, a maioria destes crimes são perpetuados por homens e têm como alvo mulheres, raparigas e meninas. Mas não, não podemos generalizar e dizer que todos os homens são potenciais assassinos na África do Sul, por mais que as estatísticas que abrem este texto nos deixem com vontade de o fazer. Ainda na semana passada escrevia por aqui que a igualdade não pode – nem deve – passar pela opressão dos homens, nem tampouco pela generalização fácil. O caminho é outro, e é lado a lado que temos de o percorrer.

Ver este coletivo de centenas de homens sul-africanos a saírem à rua para gritar contra a violência de género é refrescante e faz-nos perceber que a mudança, por mais lenta que seja, está em curso, e em variadíssimos ponto do mundo. Incluindo Portugal, onde há também cada vez mais homens a juntarem-se aos protestos encabeçados por mulheres, em prol de uma sociedade mais par. Lá chegaremos, quero acreditar.