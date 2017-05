Mexeu com uma, mexeu com todas. E com todos também

Passou uma semana desde que as imagens gravíssimas de uma adolescente a ser molestada num autocarro vieram a público. Uma coisa é certa: uma boa parte do país não resistiu à curiosidade mórbida de assistir ao vídeo do crime. Outra boa parte do país enfureceu-se com o facto de um jornal nacional ter partilhado as imagens (algo que, não me querendo alongar, não é simplesmente inenarrável e injustificável, rompendo com quaisquer princípios éticos da profissão). Contudo, o que me espanta – ou que pelo menos gostava que gerasse reflexão – é que no meio de tanta discussão pública poucos foram os que ergueram as suas vozes para se indignarem contra o ato em si. Contra o facto de isto ser um sinal tão claro de quão enraizada ainda está a cultura de violação, alimentada em boa parte por uma linha de pensamento machista que continua a imperar neste país de brandos costumes. Hoje, em Lisboa, Porto, Braga , Coimbra e Faro sai-se à rua para gritar contra isto.

Sim, muito se evoluiu no que diz respeito aos direitos das mulheres em Portugal. Mas não podemos achar que isso chega, porque o trabalho que temos pela frente é ainda uma verdadeira odisseia. É urgente mudar mentalidades, e a educação – acredito - é o grande caminho, a par da discussão pública construtiva e abrangente, de uma maior proteção das vítimas de violência e discriminação de género e de uma justiça mais célere e menos benevolente.

Olhando para este caso concreto que motivou os protestos que vão acontecer ao final da tarde, é urgente pensarmos coletivamente sobre o que leva a que um grupo de adolescentes dos tempos de hoje, com tanta informação disponível e em plena era de discussão acesa sobre importância da igualdade, leve a cabo tal ato criminoso. É urgente refletirmos, não só porque é que o fazem, mas também porque é que visivelmente se sentem impunes e orgulhosos ao fazê-lo. Porque é que se regozijam individualmente e em grupo com a humilhação de uma rapariga inconsciente, e porque é que o fazem recorrendo automaticamente ao abuso de cariz sexual de um corpo inerte. Porque é que humilhar e molestar não foi por si só suficiente neste ato grotesco, sendo também imperativo filmar e partilhar com os demais a bizarria do crime. E porque é que no momento ninguém se insurge contra este crime coletivo, onde todos são culpados: quem molesta fisicamente a rapariga, quem incita a que tal abuso seja feito, quem observa, quem vira costas para não assistir e quem filma. Mas também quem, no conforto do seu lar, clica no botão play para deliberadamente assistir ao vídeo de um crime. Crime que vai marcar para sempre – e a níveis que nenhum de nós poderá imaginar – a vida daquela adolescente.

A demonstração de poder do macho sobre a fêmea continua

Em 2017, a mulher continua a ser vista como o elo mais fraco e o seu corpo passível de ser usado com pedaço de carne, neste jogo bizarro de desmonstração de poder. De apologia e de confirmação da soberania do macho, que ainda não vê a fêmea como um semelhante. Vivemos há longos séculos com esta cultura enraizada e no nosso inconsciente coletivo ainda não estamos todos no mesmo patamar enquanto seres humanos. Digo-vos, uma vez tomada esta consciência, é realmente cansativo estar deste lado de cá, o lado que – entre tantas outras coisas - tem de lidar todos os dias com a incerteza de compreensão total do seu “não”.

Um não é não, mesmo que eu use o meu maior decote ou que eu esteja sozinha à noite numa rua escura. Um não é não, mesmo que eu tenha dito que sim momentos antes ou que noutra ocasião até já tenha acontecido. Um não é não, tanto num encontro fugaz como dentro de uma relação de intimidade, mesmo que sejamos casados. Um não é não, mesmo que eu não feche as pernas veementemente se alguém tentar forçar o contacto sexual. Um não é não, mesmo que eu esteja nua. E quando eu não estou consciente, ao ponto de poder dizer que não, isso não significa que estou a dizer que sim. Quem não o percebe, ou não quer perceber, está a incorrer num crime ao avançar contra a vontade alheia. Basicamente, um não é não, seja em que situação. Mas por mais que isto nos devesse parecer claro a todos, continuamos a admitir que existem exceções e que um “não” deixa de ter a sua total validade em certas circunstâncias. Erro grave.

Convido-vos a ler o esclarecedor manifesto sobre o significado da cultura de violação que acompanha os protestos de hoje em vários ponto do país. Onde não são só as mulheres que vão sair à rua, mas sim todos os cidadãos conscientes da importância do combate da perpetuação da violência de género na nossa sociedade. Esta luta é nossa, homens e mulheres.