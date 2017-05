O lado negro das princesas da Disney

Uma boa parte das pessoas que passam por aqui diariamente, terão certamente crescido com o imaginário das figuras da Disney, onde não faltavam príncipes e princesas, onde o bem vencia sempre o mal e onde, invariavelmente, tudo terminava com um final feliz. Contudo, a vida real não é assim. Aliás, consegue ser bem feia, degradante, destrutiva e infeliz para muitas pessoas mundo fora. E quer queiramos, quer não, cabe-nos a todos nós lidar com isso porque o lado negro das histórias de príncipes e princesas vive lado a lado connosco, todos os dias. Mesmo que não o vejamos ou não o queiramos ver.

Foi mais ou menos a pensar nisto que Shannon Dermody, uma aluna de fotografia, atualmente a residir em Nova Iorque, decidiu fazer uma série de imagens sobre alguns dos aspetos menos cor-de-rosa da realidade dos tempos de hoje, tendo como ponto de partida as princesas da Disney. Imaginemos então uma Branca de Neve deitada num lençol, tão imaculado quanto o seu nome, mas que na realidade sofre de alcoolismo, realidade que esconde do mundo exterior. Depois imaginemos uma Bela que vive fragilizada e aterrorizada numa relação abusiva, cuja história é contada pelo contraste entre as cicatrizes deixadas no seu corpo pelo monstro com quem vive, e as demonstrações de afeto - em tom de pedido de desculpa - dadas pelo mesmo agressor que a prometeu amar. Ou então uma Cinderela que veste o seu melhor vestido para o baile e que ao voltar para casa sozinha durante a noite é violada e deixada a um canto, por um agressor que, entre outras coisas, acha que o vestido decotado é um convite ao abuso do corpo daquela mulher.

Da ficção para a realidade, estas são apenas algumas interpretações possíveis de se dar a este conjunto de imagens, onde são abordados temas como violência doméstica, tráfico humano, abuso sexual e dependências. Fotos feitas por uma jovem mulher de apenas 20 anos, mas que espelham uma reflexão profunda sobre alguns dos maiores desafios e ataques dos tempos de hoje à dignidade humana. Os mesmos com os quais vivemos diariamente, embora só lhes dediquemos atenção quando chegam à nossa esfera pessoal. Esta estudante de fotografia obriga-nos a pôr a apatia global de lado e a parar para pensar. Porque a vida dos tempos de hoje não é, definitivamente, um conto de fadas.

As fotografias de Shannon Dermody tornaram-se virais nas últimas semanas e vieram-me parar às mãos durante as férias. Em baixo deixo-vos três imagens que abordam especificamente temas que são recorrentes aqui n’A Vida de Saltos Altos, mas se clicarem aqui conseguem encontrar todo o ensaio fotográfico desta jovem fotógrafa. A ela, o meu aplauso. Quanto à interpretação das imagens, cada um faz a sua. Mas é muito difícil ficar-lhes indiferente.

