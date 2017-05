Não queiram obrigar ninguém a ser feminista 

Há uns tempos fui convidada a participar num almoço de empreendedorismo feminino, onde me pediram para fazer uma breve apresentação sobre o tema que abordo por aqui diariamente. Perante uma mesa com mais de 30 mulheres adultas, das mais variadas idades, decidi começar por fazer uma pergunta simples, que me ajudaria a delinear o tom da conversa que se seguiria: “Quem é que aqui é feminista?”. Muitas abanaram automaticamente a cabeça com ar de desprezo pela palavra, outras ficaram simplesmente sem saber muito bem o que dizer. Hesitante, apenas uma mulher levantou a mão para dizer “eu acho que sou”. Muitos amigos e familiares me perguntam se não fico exasperada quando me deparo com situações destas nos tempos de hoje. A resposta é simples: não. Porque aquilo que é totalmente claro para mim, não tem obrigatoriamente de ser claro para os outros.

Quando há pouco escrevi que a resposta à minha pergunta iria ser determinante para definir o “tom” da conversa, significa que há algo que já aprendi há algum tempo: como em tudo na vida, não vale a pena tentar forçar ninguém a abraçar a ideologia feminista. Por mais que a informação seja mais que muita e que esteja à disposição de toda a gente, refleti-la e compreende-la é um caminho individual. E cada um faz o seu, a seu tempo. Vivemos numa era de extremos e o movimento feminista não é exceção. Mas parece-me altamente irónico e contra producente que, ao defender-se uma ideologia que tem como base palavras como igualdade, respeito e liberdade individual, se tente forçar os demais a seguirem-na.

Ao longo dos anos, tive muitas pessoas à minha volta – principalmente mulheres – que em conversas sobre igualdade de género me respondiam com o chavão “eu não sou feminista, mas”. Muitas dessas pessoas olhavam com desconfiança para a palavra feminismo, principalmente porque não a compreendiam. A verdade é que são muitos os mitos e ideias pré-concebidas em relação a esta ideologia, começando pela eterna falácia de que o feminismo é machismo ao contrário, que o feminismo é só para mulheres, que as feministas odeiam os homens ou que uma mulher que abrace a causa tem de ser masculina. Enfim.

O feminismo está na moda e há quem o use pelas razões erradas

Muitas das pessoas à minha volta que diziam aquela tal frase – que, confesso, de início tanto me irritava - enchem hoje a boca para defender a palavra feminismo. Erguem as suas vozes, saem à rua em manifestações, partilham informação, ajudam outros a refletir sobre a importância deste movimento e as razões que o tornam ainda tão necessário nos tempos de hoje (basicamente, o facto de estarmos longe de viver num mundo igualitário). Em vez de lhes atirar à cara frases como “ai agora também já és feminista” ou “vês como eu tinha razão”, parece-me mais sensato sorrir e aplaudir o seu entusiasmo nisto de passar a mensagem. E dar o conselho de sempre: não tentem obrigar ninguém a defender aquilo que ainda não percebe. Principalmente, não caiam em extremismos.

Como em praticamente todas as ideologias, há quem extrapole o seu verdadeiro significado. O feminismo está na moda e há quem o use para alimentar o ego, quem se aproveite para fazer negócio, quem se torne violento, quem desvirtue a causa. Ainda há umas semanas, por exemplo, uma cronista australiana escrevia que era ridículo as mulheres optarem por ficar em casa a tratar da vida doméstica e dos filhos e que o Estado deveria penalizar quem o fizesse. Que isso, sim, seria empoderar o sexo feminino. Esta linha de pensamento – extremista, lá está – é tão errada que ficará para outro texto. A única coisa que me importa deixar claro é que isto do feminismo é, acima de tudo, sobre igualdade de escolha, tratamento e oportunidades. Há muitas mulheres mundo fora que são obrigadas a ficar confinadas à vida doméstica, sem direito a escolha. Isso é um ataque claro à sua individualidade e liberdade. Quanto a quem o faz em consciência, por livre e espontânea vontade, é apenas a sua escolha. Não há nada de redutor nisso, nem muito menos de criticável. Quem não entende isto, nitidamente não percebe totalmente o que significa o feminismo.

Em vez de se entrar em discussões exaltadas quando alguém tenta menosprezar esta palavra, há duas dicas que dou muitas vezes. Primeiro, encaminhem para o dicionário quem não a perceber. Pode parecer ridículo ou até mesmo infantil, mas asseguro-vos que nutre efeitos positivos porque a sua descrição não podia ser mais clara (“ movimento que preconiza a igualdade de direitos entre homens e mulheres”). À falta de dicionário, há uma pergunta tão simples quanto certeira: “Achas que homens e mulheres devem ter direitos e oportunidades iguais?”. A resposta é, invariavelmente, que sim. E isso – mais do que abraçar ou não a palavra feminismo – é o que realmente interessa.

Depois desta pequena pausa para férias d’A Vida de Saltos Altos, achei que valia a pena reforçar esta mensagem.