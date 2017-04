A Amy Schumer devia ter vergonha de usar fato de banho

Vestida com um fato de banho branco, a comediante Amy Schumer foi fotografada para o último número da InStyle Magazine. A produção está absolutamente linda, a foto de capa resulta e a conversa merece ser lida, não fosse a comediante e atriz uma das mais disruptivas e pragmáticas da atualidade, com uma capacidade acutilante para fazer crítica social aos desafios da sua geração. Mas para algumas pessoas é ainda incómodo ver uma mulher como Schumer, para lá do tamanho 40, neste tipo de imagem que apela à sensualidade. Nas palavras de uma designer de fatos de banho norte-americana em resposta à partilha da capa da revista, a artista parece “uma porca” e “nem toda a gente devia ser autorizada a usar fatos de banho”. Sim, em 2017 é precisamente com este tipo de vexame corporal, feito tantas vezes por mulheres, que continuamos a ter de lidar.

Se há uns anos lhe diziam que era “gorda demais” para poder chegar a algum lado no mundo do espetáculo (como se as suas capacidades profissionais dependessem do seu corpo), hoje - sem ter cedido aos vários conselhos de dieta forçada para poder ser alguém - Schumer aparece orgulhosamente de fato de banho numa capa de revista. Para quem segue o seu percurso, sabe que esta é apenas mais uma forma bastante irónica de dizer ao mundo qualquer coisa como “suckeeers!”, porque afinal as coisas podem ser diferentes. Hoje, com 35 anos, Schumer é uma artista consagrada, de bem com a vida, de bem com o seu corpo (espreitem o programa Amy Schumer: The Leather Special, na Netflix, e riam-se com o que ela tem a dizer sobre isso) e com uma capacidade incontornável para esmagar, através do humor, todos os estereótipos sobre como é que é suposto uma mulher ser, parecer, agir ou falar. E se muito do seu trabalho incrível no universo da stand up comedy se tem baseado nisso, a razão vai ao encontro de pessoas como esta designer de Massachusetts, por exemplo.

A beleza é uma regra de três simples?

Numa entrevista ao site Huffington Post, Dana Duggan - a tal designer - diz, e muito bem, que tem direito à sua opinião. Que vive num país livre, onde impera a liberdade de expressão. Claro que o facto de que a liberdade de expressão não significa propriamente liberdade para ofensa gratuita talvez não lhe seja muito clara, mas nisto dos comentários online já sabe que a falta de filtro e o sentimento de impunidade continuam a ser reis. Depois, questiona a opção de uma revista de moda em usar uma pessoa mais volumosa quando existem tantas modelos com medidas mais aceitáveis para serem fotografadas em fato de banho. “Estou farta de que os media insistam nisto. A gordura não é saudável, nem bonita”. Outra das ideias na qual se continua a insistir, como se uma mulher que veste um tamanho 42 ou 44, por exemplo, não pudesse ser saudável e – sacrilégio! - até fazer exercício físico regular. E como se uma pessoa com problemas de saúde – seja obesidade, seja anorexia, seja uma malformação, etc - não pudesse ser bonita. Quão redutor é isto para todos nós, humanos deste mundo? Que eu saiba, e felizmente, a beleza não é uma regra de três simples.

Contudo, para quem concorda com esta senhora – que ainda por cima é designer de biquínis e fatos de banho – deixo apenas algumas questões chave: O que é isto de um corpo ser ou não ser merecedor de usar fato de banho? Quem não tem esse suposto corpo de modelo não tem o direito a vestir o que bem lhe apetecer? Não pode ir à praia? Deve esconder o volume do corpo, quem sabe, enfiando uma saca de serapilheira pela cabeça? Deve ter vergonha da sua imagem corporal? É por estas e por outras que depois assistimos na fila da frente aos números dramáticos dos distúrbios alimentares em grupos de risco, começando logo pelas adolescentes que são permanentemente bombardeadas por imagens de corpos retocados em Photoshop, vendidos como ideais de beleza.

E é por isso também que temos gerações e gerações de mulheres que sentem medo de pôr os pés na balança, de se olhar ao espelho, de usar um biquíni na praia, de ter relações sexuais de luz acesa, de envelhecer naturalmente, de mostrar o corpo seja em que situação for. Pessoas eternamente escravas de dietas que são tudo menos saudáveis, que não se sentem bem na sua própria pele e que estão convencidas de que, decerta forma, são inferiores enquanto mulheres e que devem vergonha da sua aparência “insuficiente”. Afinal, o mundo anda há décadas a convencê-las disso, porque é que não haveriam de acreditar?