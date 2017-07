“Não sou uma puta porque uso calções”. Pois não.

Uma miúda de dezoito anos partilha no Instagram uma foto sua com um grupo de amigos, numa festa. No espaço de horas, essa mesma miúda vê o seu perfil ser inundado de comentários grosseiros, escritos maioritariamente por homens, que a insultam de tudo e mais alguma coisa (“porca”, “vadia”, “pequena puta”, etc) e que dizem que “ela não se devia admirar se algo lhe acontecesse”, que está “mesmo a pedi-las”, que as “mulheres já não se sabem dar ao respeito” e que isto “é uma vergonha”. O quê? O facto de ela surgir na imagem com uns calções curtinhos, um pequeno top e umas botas altas.

Isto aconteceu na semana passada com a atriz Ariel Winter (sim, a menina prodígio da série Modern Family), que já há cerca de um ano tinha sido alvo de múltiplas ofensas depois de ter partilhado uma foto sua de biquini, na praia com as sobrinhas. Na altura, tinha Ariel 17 anos, não só o tamanho do seu peito foi criticado (como se fizesse sequer sentido tal coisa ou que fosse legítimo que o corpo de alguém possa ser alvo de juízos alheios), como o facto de aparecer com um biquini foi interpretado como uma sexualização da sua imagem, ou seja, uma provocação deliberada. Já na altura, a jovem atriz decidiu responder publicamente ao assédio online, deixando claro que este era simplesmente abusivo. E agora volta a fazer o mesmo através do Twitter.

“É verão. Deixem-se de coisas. Está calor e, como é óbvio, vou usar roupa mais curta. Não vou andar tapada até ao pescoço só para que os outros se sintam bem. Não sou uma puta porque uso calções. Sou uma rapariga normal”. Importa questionar: porque será que o facto de uma mulher vestir determinada roupa parece que dá automaticamente permissão a que comentários totalmente inapropriados, insultuosos e impertinentes, como os que mencionei antes, sejam feitos? Uns calções e um top decotado são um convite sexual? São uma permissa para o insulto, que quebra com todas as barreiras do civismo e do respeito perante o próximo? Quem os veste está a ‘por-se a jeito’ de um contacto intímo não consentido? Está visivelmente a tentar provocar os demais com a roupa escolhida? Quem usa uns calções e um top, deixando carne à mostra, tem, portanto, uma cota parte de culpa caso um cenário de assédio ou abuso sexual aconteça? Ou será que todas estas interpretações estão nos olhos de quem vê a imagem e automaticamente sexualiza aquela miúda? E que, ao sexualizá-la, se sente no direito de o dizer publicamente, e de fazer juízos de valor (como se a culpa de tal visão distorcida fosse dela, por ter escolhido tal indumentária)?

A Ariel “não tem corpo” para este tipo de roupa?

Tudo isto dá que pensar, ou, pelo menos, devia. Tal como dá que pensar a subtileza dos comentários que sugerem que ela “nao tem corpo” para usar aquele tipo de roupa. Que Ariel parece “espremida” dentro daquele top. Basicamente, continuamos a reforçar que as mulheres não podem vestir aquilo que bem lhes apetece. Não só que há roupas mais apropriadas que outras no que toca a ser merecedora de respeito, como que há corpos e corpos e que, no caso de Ariel, cujo tamanho do peito ainda é tema de conversa (por favor!), há limites para os tops que veste. Tal como, há um ano, havia limites para o biquini que vestia. Pelos vistos, quem tem peito grande deve escondê-lo, não vá este ser uma afronta (ou um tentação incontrolável) para aqueles que ficam muito incomodados com tal visão do seu formato corporal. Tão incomodados que não conseguem tirar os olhos dela. Haja dó para tudo o que está aqui implícito.

Seja o tamanho do peito (se é grande, é mamalhuda, vaca leiteira e por aí fora; se é pequeno sai ao pai, parece uma tábua, etc), seja a gordura, a magreza, a cor da pele, a celulite, as estrias, o tipo de cabelo, a maquilhagem que escolhe, a roupa que veste, caramba, tudo parece ser motivo para escrutínio legítimo no que toca à imagem feminina. Um escrutínio totalmente invasivo, que apenas gera desconforto e pressão. Não me admira que exista tantas mulheres mundo fora complexadas com aquilo que vêem ao espelho, eternamente presas à expectativas cuspidas diariamente pela sociedade que as rodeia. Uma sociedade que continua a ensinar-lhes – desde demasiado cedo – que não são suficientes tal como são. E que o tal escrutínio alheio à sua imagem faz parte da vida, por mais que isso seja uma machadada na sua liberdade individual.

Como diria Ariel Winter,”por favor deixem as mulheres em paz. Estamos apenas a viver as nossas vidas. É realmente desconcertante que ainda tenhamos de lidar com este tipo de situações nos tempos que correm. Parem de criticar tudo o que toda a gente faz. Preocupem-se com a vossa vida!”. Resumindo, é isto.