Morrer da cura

O Primeiro-Ministro anunciou que, depois de termos alinhado com o resto da Europa no estrangulamento do investimento em Defesa Nacional, cuja despesa não conhece alterações de nota desde o ano 2000, agora o vamos duplicar em 5 anos. Aliás, mais do que duplicar. Pode ser “bom” demais.

É que aí virão ao de cima as muitas dificuldades da Economia de Defesa nacional de dar adequada execução a um eventual ciclo de investimento.

Na área da Defesa Nacional, é usual dizer-se, as capacidades não se improvisam, e isso é igualmente verdade no que respeita à indústria de Defesa. Entre privatizações mais ou menos ajustadas, falta de previsibilidade dos calendários e acentuado desinvestimento público, é caso para nos interrogarmos onde está o músculo para executar tanto investimento.

Depois, é de duvidar se devemos fazer isso sem corrigir primeiro os profundos desequilíbrios dentro do próprio bloco da Defesa Nacional, sendo manifesto o peso excessivo das despesas com pessoal, face às despesas de funcionamento e de investimento.

Por fim, temos de definir o nível de ambição para as Forças Armadas em função do interesse nacional, o que pressupõe uma radical alteração da forma como se tem encarado a estruturação das forças e, consequentemente, o sistema de forças nacional. Primeiro dizemos o que queremos, e depois vemos quanto custa. Não dizemos primeiro quanto queremos gastar e depois logo se vê como. É uma má receita.

O desenvolvimento da Economia de Defesa em Portugal encontra-se, portanto, num momento ímpar, naquele que pode ser o seu maior momento de impulso das últimas décadas e com os instrumentos para o executar em níveis historicamente baixos de disponibilidade. A capacidade de transcender essas limitações existe, mas a janela para assegurar a participação portuguesa neste ciclo, sem ser sob a mera forma de comprador de soluções executadas por outros é muito pequena.

Se perdida, será provavelmente o fim da ideia de uma Indústria de Defesa em Portugal. Seria um erro histórico e uma violenta ablação da soberania nacional.

Só com uma política clara a nível governamental, que permita aproveitar as potencialidades existentes nos sectores público e privado empresariais, e que conte com o apoio incondicional das Forças Armadas se pode ambicionar fazer melhor do que se tem feito. É, mesmo, a última oportunidade.