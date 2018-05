Porque não sobem os salários?

Dos Estados Unidos à Europa o fenómeno é comum. O desemprego cai, e em alguns casos, não ainda em Portugal, cai para níveis que nos aproximam do pleno emprego e os salários, teimosamente, não sobem.

Isto não é de hoje, mas está pior. Vamos para três décadas de estagnação salarial.

Uma das razões para isso é que, com a globalização, as empresas ganharam o poder de deslocalizar a produção com custos muito baixos. Isso significa que a negociação coletiva não é capaz de usar a ameaça de greves ou outras formas de pressão para fazer com que as empresas cedam a aumentos salariais negociados.

É sempre muito (demasiado) fácil transferir capital e empregos para países com salários mais baixos. E todas as empresas copiam a mesma estratégia, muitas vezes até em nome da sobrevivência a curto prazo.

Tal circunstância cria um verdadeiro monopsónio no mercado do trabalho, em que as empresas pagam qualquer preço (custos de recrutamento, rotatividade, incerteza na cadeia de fornecedores, qualidade) menos o preço de aumentar a remuneração do trabalho. Incluindo o custo de não conseguirem os trabalhadores que precisam.

Se o Mundo mudou, e o mundo do trabalho mudou, os sindicatos também vão ter de mudar. Aliás, vão ter de se reinventar.

Não podemos, numa feliz expressão usada numa conversa sobre estes temas no Twitter, ter sindicatos moldados no século XIX a defender trabalhadores vindos do século XX perante uma organização do capital do século XXI. Simplesmente, não funciona.

Temos de olhar para a escolha das empresas sobre como competem no mercado e tornar uma bem menos atrativa do que a outra.

As empresas podem minimizar os custos de mão de obra e lutar para manter os sindicatos fora das suas organizações, mas não contem com incentivos públicos para o fazer ou podem investir nos seus funcionários, aproveitando os seus conhecimentos, habilidades e motivação para alcançar altos níveis de produtividade e qualidade no serviço ao cliente. E, em seguida, recompensar esses funcionários com o seu quinhão dos lucros que eles ajudam a produzir.

No fundo, é uma visão centrada na qualidade e não na quantidade. Melhores produtos e serviços, não os produtos e serviços mais baratos. E aqueles primeiros não se fazem com salários baixos, como não se fazem com matérias-primas de qualidade inferior.

Esta é uma conversa que terá de ser longa, porque é complexa, mas não demasiado longa. O tempo urge. E o primeiro apelo tem de ser aos sindicatos: não sejam agentes do passado, sejam agentes do futuro.