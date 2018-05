Uma promessa por cumprir

A Autoridade da Concorrência faz 15 anos este ano e está na altura de lhe exigirmos que cumpra o seu propósito: garantir que os benefícios decorrentes de um funcionamento correto das forças de mercado acabam nos bolsos dos consumidores e não em rendas monopolistas ou equivalentes.

Em Portugal, nesta década e meia, a Autoridade da Concorrência incomodou muito pouco. E isso é um péssimo sinal. Uma Autoridade da Concorrência pode e deve incomodar.

Não que lhe faltem poderes. Não faltam. Não que lhe faltem quadros de qualidade. Não faltam, e são dos melhores que temos. Não que lhe faltem dirigentes competentes. Pelo contrário. Falta é vontade e propósito. Falta prioridade política. Falta coragem.

Um mercado que não funciona bem é um peso sobre a Economia, impede uma afetação ótima de recursos, prejudica o nível de vida dos cidadãos e, em suma, destrói bem-estar social, desperdiçando recursos.

Mais, uma Economia onde faltam as forças da concorrência é uma Economia que inova menos, que é menos competitiva e, logo, que exporta menos. Não há vantagens para ninguém nessa situação, apenas para uma pequena elite que lucra muito com pouco esforço. Como é usual dizer-se, a melhor renda de um monopolista é uma vida descansada. Uma vida de lucro fácil, uma vida sem a pressão de inovar, uma vida onde as ineficiências se podem perpetuar porque quem as paga são os consumidores.

Numa perspetiva mais ampla, um mercado menos concorrencial do que pode ser perpetua também as desigualdades sociais e a assimetria de rendimentos. Os que têm poder no mercado acumulam riqueza, os que não têm acumulam rendimentos perdidos sob a forma de preços excessivos.

Uma excelente forma de aumentar o rendimento disponível das famílias é garantir que o mercado funciona bem. Isso traduz-se em aumentos de bem-estar social, bens de maior qualidade, preços menores, inovação, empregos e capacidade de exportar mais.

Ninguém que tenha os olhos abertos ignora que, dos bens essenciais aos procedimentos de contratação pública, abundam preços demasiado parecidos (e altos), clausulas contratuais idênticas, uma leve sensação de que por muito que se mude de fornecedor pouco se consegue mudar. Não é por acaso. É porque o mercado não está a funcionar.

É verdade que a Autoridade não pode estar sozinha nesta luta. Precisa de apoio do poder político. Precisa que os tribunais tenham juízes com formação e sensibilidade para poderem apreciar corretamente estes casos. Precisa que o público – e os empresários – interiorizem uma cultura de exigência nesta matéria e colaborem na identificação de problemas. Mas tem, nas suas mãos, um imenso poder, nela delegado por todos nós. É altura de o exercer sem falsos pudores.