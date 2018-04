Abril tinha 3 D’s

Para quem não se lembra – e hoje é um bom dia para lembrar – o Movimento das Forças Armadas traçou três objetivos à Revolução dos Cravos: Democratizar, Descolonizar e Desenvolver.

A Descolonização está nos livros de história, com os seus erros, tropeções e equívocos. Um dia, esperemos, as gerações que por ela não passaram conseguirão reencontrar na pátria da língua e da cultura mais o que as una do que o que as separe.

A Democracia está como Churchill nos disse que estaria: a pior forma de governo, à exceção de todos os outros já experimentados ao longo da história.

Sendo meu dever escrever aqui – vagamente, por vezes; bem sei, tenham lá paciência – sobre Economia vou olhar especialmente para o D de Desenvolver. O desenvolvimento de um País – como, aliás, a defesa da Democracia – são tarefas permanentes, em bom rigor nunca terminadas.

Somos mais, divorciamo-nos mais, temos 4 vezes mais idosos para cada jovem (e que desafio isso nos traz).

Temos o dobro das casas com água canalizada. Quase 100%, aliás.

Há cinco vezes menos analfabetos, dez vezes mais alunos no ensino secundário, e mais de metade dos doutorados são mulheres. Em 1974, elas eram cerca de 10%.

A mortalidade infantil caiu do triplo da média europeia para um valor um pouco abaixo dessa média.

Temos mais médicos. Mais professores. Mais polícias. Melhor rede viária. E fizemos o Alqueva. E ainda bem. Nem todas as ideias do Estado Novo eram más. Só a esmagadora maioria.

Temos um Serviço Nacional de Saúde que funciona mal, mas existe e é de nós todos e a todos nos protege nos momentos de maior vulnerabilidade.

Temos um sistema de Segurança Social imperfeito. Mas temo-lo. As reformas são baixas? São, mas acodem a todos, e não só a alguns.

Em 44 anos de Abril acertámos em muito e falhámos noutro tanto. Mas este País já não é aquele. Nunca ninguém disse que cumprir Abril era tarefa só dos nossos pais e avós. Não é. Onde eles falharam teremos nós de acertar. A responsabilidade é nossa. E dos nossos filhos e filhas.

Temos um país mais livre, mais justo, mais próximo do ideal de abril do que o país em que se fez abril.

Mas abril fez-se – também – por esta razão: não se aceita um país desigual, com demasiada pobreza, que falha muitas vezes aos mais frágeis. E o nosso ainda é demasiado assim. Não é preciso, hoje, uma revolução nas ruas. É preciso uma revolução em nós. Façamo-la.