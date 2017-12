Uma agenda para 2018

Em vez de fazer o balanço do ano – andam aí muitos e bons – é capaz de valer a pena fazer uma antecipação do que deveríamos esperar para 2018.

Logo na Primavera vamos ter de aprovar o Programa de Estabilidade e Crescimento para 2019 e anos seguintes que condicionará desde logo o Orçamento para 2019. E 2019 é ano de eleições. Duas. Muito importantes. Em Maio, para o Parlamento Europeu. E no inicio do Outono, Legislativas.

As segundas dispensam explicações, as primeiras são muito importantes e tendem a ser menosprezadas por eleitores e máquinas partidárias. Mal.

Muito do que nos condiciona passa-se na Europa e, vão-me desculpar a franqueza, uma boa representação nacional no Parlamento Europeu é mais importante que ter ou não a Presidência do Eurogrupo.

Precisamos de ter mudanças importantes na Europa que terão de passar por lá, desde logo a criação de um mecanismo de redistribuição dos efeitos negativos dos choques económicos, por forma a que deixem de afetar mais os mais fracos e menos os mais fortes, perpetuando desequilíbrios e alimentando populismos e ressentimentos.

A Europa não é um dado adquirido, e se o Brexit não nos ensinou mais nada, deveria ter ensinado isso. Saber valorizar as eleições europeias era uma coisa boa para todos nós. E para a Europa.

Na frente interna, 2018 podia ser o ano em que as desculpas acabaram. Acabaram as desculpas com a crise, acabaram as desculpas com as consequências (reais e nefastas) da austeridade acéfala que por cá se praticou, acabaram as desculpas com as dificuldades de governar com o apoio de toda a esquerda – uma solução inédita, e entretanto consolidada -, acabaram as desculpas com o défice, a dívida, os mercados ou Bruxelas.

Neste século temos falhado no investimento público oportuno, de qualidade, e potenciador do crescimento económico (ao contrário do que se imagina por aí, as empresas dependem de infraestruturas adequadas, quadros bem formados, para além de segurança e justiça funcionais, baixos custos com seguros sociais e de saúde, tudo coisas que o Estado pode providenciar com vantagens), temos falhado na valorização da Função Pública, que anda entre o demonizada e o insultada, está depauperada e desmotivada, e qualquer dia fica mesmo ineficiente de vez, mas acima de tudo temos falhado com os mais fracos.

E, por isso, 2018 tem de ser o ano em que combatemos a sério a pobreza infantil. Com resultados. Não me venham falar de esforços, medidas, ações, planos nacionais, grupos de trabalho e quejandos. Resultados. Medidos pelo INE. Clarinhos e públicos.