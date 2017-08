Um défice baixo demais?

Para os puristas das finanças públicas clássicas a regra de ouro é simples: o bom défice é zero défice. Para quem tenha uma visão das coisas menos fundada no século XIX ou na ortodoxia europeia (as duas coisas estão bem mais próximas do que se possa julgar) a discussão é um nadinha mais complexa. Enquanto o défice resultar, por exemplo, de investimento que contribua para aumentar a riqueza produzida no País em montante superior ao do défice incorrido, então nada há apontar à existência desse défice.

Mas esta é uma discussão no plano conceptual que – muito largamente simplificada aqui – vem decorrendo entre cultores das finanças públicas, economistas, bancos centrais e sociedade em geral há séculos.

Ou seja, é capaz de ser prudente não tentar dar uma resposta absoluta à mesma. Mas podemos, e devemos, fazer uma análise mais conjuntural.

A actual solução de Governo, em parte por opções acertadas – como a reposição de rendimentos – em parte por beneficiar de melhorias nas Economias com quem nos relacionamos, e de outros fatores externos – como a compra de dívida europeia pelo BCE - em parte por fatores que estão ainda por compreender inteiramente – o desemprego subiu muito mais do que se pensava e muito mais depressa do que era previsto, mas tem mostrado a mesma dinâmica na descida, mais acentuada e mais rápida do que se vinha prevendo - baixou consideravelmente o défice orçamental em 2016.

Parte dessa baixa veio da manutenção de um forte rigor orçamental enquanto o desempenho da Economia subia acima do esperado. O efeito combinado das duas realidades deu em 2016 um défice abaixo do previsto – uma originalidade na história portuguesa – bem abaixo do limite dos 3% para Bruxelas ver – segunda originalidade – e com uma redução, modesta, mas redução, da carga fiscal sobre a Economia – terceira originalidade.

Ora o Orçamento para 2017 tem a mesma matriz e um circunstancialismo idêntico mas mais acentuado. O que quer isto dizer?

Bom, não é suposto nem prudente fazer previsões, mas se o Governo previa há meses um défice de 1,5% do PIB e um crescimento da Economia a 1,8%, com uma taxa de desemprego em torno dos 10% e se é hoje assente que o desemprego já caiu abaixo daquele referencial, e que o crescimento da Economia dificilmente ficará abaixo dos 2%, o que sucederá ao défice no final do ano?

Bom, se for mantido o regime de contenção orçamental, o défice poderá cair para um valor próximo ou mesmo abaixo do 1% do PIB.

E isto, politicamente, pode ser um problema. Porquê? Porque um défice tão baixo – e tão abaixo do previsto – vai colocar a questão de saber porque não se fez mais na frente da reposição de rendimentos ou das prestações sociais, ou mesmo do investimento público. Afinal, teria sido possível. Pode um sucesso para uns ser um problema para outros? Pode. Vamos ver se não é o caso.