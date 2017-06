Políticas públicas e ciclo político

O facto de algumas políticas públicas demorarem anos ou até mesmo décadas a produzir efeitos torna especialmente ingrato a aposta nas mesmas. A culpa é, em parte, dos decisores políticos, ansiosos pela reeleição e, em muito maior parte, nossa, dos eleitores, que efectivamente votamos com os olhos postos no curto prazo e não no longo.

Um novo hospital gera despesa nesta legislatura e os seus benefícios só serão sentidos na próxima e seguintes. O investimento na renovação do parque escolar vai beneficiar amanhã alunos que nem sequer votam, e daqui a 20 anos portugueses ainda por nascer.

Por razões que a Economia explica este tipo de investimentos que requerem muito capital à cabeça, têm retorno a muito longo prazo e, logo, elevado risco, são pouco atractivos para privados (salvo, claro, se o próprio Estado assumir o risco – é ver a generalidade das PPP’s e o que nelas consta em matéria de risco). Isto para já não falar de investimentos cujo retorno tem valor social mas não gera receita por si. Uma ETAR, por exemplo.

Resta, nestes casos, o Estado. Mas, como vimos, para os decisores políticos adiar é sempre bom negócio eleitoral. Não se gasta hoje e a falta de benefícios futuros só se vai sentir … no futuro, ou seja, para o que interessa, depois das próximas eleições.

Para ultrapassar este quadro precisamos de duas coisas: políticos comprometidos com o interesse público e capazes de sacrificar interesses eleitorais de curto prazo ao benefício social de longo prazo – não se riam, existem alguns, menos do que gostaríamos, mas existem – e de uma sociedade civil com mais literacia nestas coisas de Políticas Púbicas e decisão financeira pública.

Para sermos justos, se calhar até tem faltado mais da segunda que da primeira. E memória. Tem faltado muito memória. Somos exímios a viver a catástrofe com natural indignação, mas ainda mais exímios em rapidamente esquecer.

Um exemplo apenas: faz em 13 de Novembro deste ano 15 anos que o Prestige naufragou e Portugal escapou por pouco a uma catástrofe ambiental sem precedentes. Passam ao largo da nossa costa muitos milhares de navios todos os anos. Continuamos, hoje, a não ter um meio especializado de combate à poluição. Na altura muito se disse mas pouco se fez. O costume, portanto.

Na área da Defesa Nacional, por exemplo, esta é uma questão recorrente. Entre a decisão de adquirir determinado meio – ou capacidade – e a sua efectiva concretização podem demorar poucos ou muitos, mas sempre anos e nunca meses ou dias.

Não é depois de um conflito começar ou de uma ameaça se concretizar que devemos despejar dinheiro em cima do problema. É 5 ou 10 anos antes. Nessa altura, provavelmente por causa da mesma visão de curto prazo, políticos e eleitores estarão mais do que dispostos a fazê-lo. Será, como é sempre, meio caminho andado para o desperdício.

Se nas nossas vidas já é má ideia tomar decisões de fundo na vida sob pressão de um momento em concreto, nas políticas públicas isso é para lá de desastroso.

A tragédia que abalou o País esta semana tem tudo a ver com isto. Talvez possamos fazer diferente. E melhor. Já era tempo.