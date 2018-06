Há petróleo no Beato ou no Terreiro do Paço?

Portugal aderiu à Comunidade Económica Europeia (CEE) em 1986, no mesmo ano que o saudoso Raul Solnado estreia um dos maiores sucessos do teatro de revista, na qual uma modesta família portuguesa, que morava no Beato, descobre petróleo no quintal ao arrancar uma alface.

Premonições à parte, foram necessários mais 30 anos para se voltar a descobrir quão rentável pode o petróleo ser em Portugal, mas desta vez pelo Ministério das Finanças, em pleno Terreiro do Paço ao “arrancar” mais um imposto aos Portugueses em 2016.

O aumento “adicional” do imposto sobre os combustíveis (ISP) efetuado em 2016 tem suportado a sensação de alívio da austeridade, tendo esta passado dos impostos diretos sobre o rendimento, para os impostos indiretos sobre o consumo.

Embora todos os livros de economia defendam que os impostos diretos são mais justos socialmente, pois consideram os diferentes níveis de rendimento das pessoas, ao contrário dos impostos indiretos em que todos pagam o mesmo quando consomem, a verdade é que a perceção social do aumento do ISP foi completamente neutral. Até agora…

Apesar da promessa de neutralidade do aumento do imposto, feita na altura em clima de baixo preço do petróleo, já era previsível que seria uma questão de tempo até o preço do petróleo começar a jorrar novamente nos mercados internacionais, obrigando os contribuintes a fazer contas à vida. E os políticos a fazer contas aos eleitores.

O preço do petróleo subiu cerca de 70% desde Junho do ano passado, voltando a níveis de finais de 2014. Como sempre, esta subida deveu-se a uma combinação de eventos aliando uma maior procura global provocada pela recuperação económica, aos cortes de produção dos países da OPEP e à instabilidade geopolítica mundial, nomeadamente a retirada dos EUA do acordo nuclear com o Irão.

O aumento do preço do petróleo poderá aumentar significativamente a pressão sobre a economia dos países importadores desta matéria prima, como a China e a Índia, se a título de exemplo considerarmos que o PIB dos EUA (que é produtor, embora não seja autossuficiente) diminui 0,3% a cada subida de 10 dólares por barril de petróleo, de acordo com uma métrica estatística da Bloomberg Economics.

Da mesma forma, se o aumento do preço do petróleo continuar a suportar a expectativa de aumento da taxa de inflação nos EUA e na Europa, a FED e o BCE serão forçados a ser mais agressivos na retirada dos estímulos da sua política monetária e na subida das taxas de juro de referência.

Assim, o preço dos combustíveis em Portugal e as promessas políticas sobre o ISP serão o menor dos problemas para os Portugueses nos próximos tempos… pois o aumento do preço do petróleo pode ser a maior ameaça para a economia global em 2018. E os mercados financeiros não gostam de ameaças…