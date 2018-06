Trump subestima Itália

Há muito tempo que Itália representa um potencial problema para a União Europeia e especialmente para o Euro, tendo sido até agora convenientemente disfarçado por um mercado financeiro internacional com excesso de liquidez, bem como pela compra em larga escala de dívida pública Italiana pelo BCE.

Convém recordar que Itália possui a terceira maior dívida pública mundial, com um valor superior a 2.000 biliões de euros, apenas atrás dos EUA e do Japão, enquanto a sua situação económica precária fez reduzir o seu rendimento per capita atual para valores inferiores aos registados antes da sua adesão ao Euro, em 1999.

Nos últimos 10 anos, a economia Italiana entrou três vezes em recessão e ainda não conseguiu recuperar para níveis anteriores à crise financeira de 2008, o que amplifica a sua vulnerabilidade aos mercados financeiros.

A falta de crescimento económico em Itália fez com que seja atualmente o segundo país mais endividado na zona Euro em percentagem do PIB, apenas atrás da Grécia, representando a sua dívida pública mais de 133% do seu PIB.

Da mesma forma, a falta de crescimento contribuiu igualmente para o enfraquecimento do sistema financeiro Italiano, comprovado pelo seu elevado nível de crédito malparado de cerca de 15% do total de ativos de todo o sistema financeiro.

A instável situação política atual, com um governo populista liderado por duas forças políticas em extremos opostos do espectro político, em que o maior ponto de contacto é o seu posicionamento antieuropeu, não antecipa nada de bom para Itália, nem para a Europa.

As promessas de anulação das reformas económicas do anterior governo, bem como de tomada de medidas que aumentarão a despesa pública, como um programa de rendimento garantido e de uma taxa de imposto fixa mais baixa, deveriam fazer tremer os seus parceiros europeus.

Como se não bastasse o expectável aumento das taxas de juro e o fim do programa de compra de dívida pública pelo BCE no final do ano, o aumento das tensões comerciais entre a Europa e os EUA poderão afetar muito negativamente a economia europeia. Para além da reintrodução de tarifas sobre as importações de aço e alumínio, Trump já testa a ideia de impor também tarifas sobre a importação de automóveis europeus.

Ao escolher este momento para reintroduzir as tensões comerciais com a Europa, Trump ignora a situação económica e política potencialmente explosiva de Itália, que representando a terceira maior economia europeia, poderá despoletar uma crise económica global à escala da crise financeira de 2008, em caso de incumprimento.

Com uma dimensão 10 vezes superior à Grécia, cujo incumprimento da dívida abanou as fundações da zona Euro, Itália possui um risco sistémico para a economia mundial. Um potencial incumprimento de Itália e a sua saída do Euro poderia pôr em causa toda a zona Euro na sua forma atual, despoletando uma crise financeira a nível europeu que acabaria por chegar aos EUA também.

Apesar de Trump poder não estar consciente das implicações das suas medidas protecionistas contra os seus aliados europeus, os mercados não tardarão a perceber que Itália não é grande demais para cair… em cima da Europa e dos EUA.