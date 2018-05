Inovação e regulação

Muito se tem falado em Portugal de inovação como forma de aumentar o crescimento económico e o desenvolvimento nacional, mas quase sempre para se referirem à inovação tecnológica, invariavelmente definindo as tão na moda startups como salvação nacional.

Embora a contribuição de qualquer startup tecnológica, e até mesmo do seu conjunto, seja por definição marginal para o crescimento económico atual, a angariação de investimento para apoiar o seu desenvolvimento sustentado será decisivo para a evolução futura da sociedade e dos seus padrões de consumo e funcionamento.

As inovações tecnológicas que mais se têm feito sentir na mudança das estruturas de mercado e dos serviços financeiros em todo o mundo, pela sua natureza global, são as que têm suportado o crescimento das empresas fintech.

Muitas empresas fintech competem globalmente com as instituições financeiras tradicionais, usufruindo de estruturas bastante mais reduzidas e suportando a sua atividade em modelos de negócio que melhor se adaptam à nova realidade dos clientes millennials, com a sua forte formação tecnológica.

Este tipo de estruturas reduzidas e menos reguladas a operar no mercado financeiro global pode representar um risco significativo para a estabilidade financeira e para os consumidores, pelo que os reguladores de todas as jurisdições mundiais deverão assegurar o controlo desses riscos sem, no entanto, pôr em causa a inovação e a competição natural do mercado.

Embora muitos reguladores a nível nacional já desenvolvam esforços consideráveis nesse sentido, apenas com uma forte cooperação internacional e crescente harmonização entre os diversos mercados, poderão garantir a sua regulação efetiva.

O Reino Unido lidera este movimento, tendo anunciado o mês passado a análise da criação de uma sandbox global para empresas fintech, regime já utilizado desde 2015 a nível nacional para testar novos modelos de negócio que não estão ainda protegidos por regulamentação já existente, nem são supervisionados por nenhum regulador.

As empresas poderão assim testar produtos e serviços em várias jurisdições num ambiente controlado, bem como reduzir o tempo de entrada no mercado e os respetivos custos. Por seu lado, os reguladores poderão identificar medidas de proteção dos consumidores e acompanhar o ritmo de evolução tecnológica do mercado.

Em 2016, o Reino Unido estabeleceu a primeira colaboração internacional nesta matéria com a Austrália, tendo hoje já acordos com o Canadá, China, Hong Kong, Japão e Coreia do Sul. Estas jurisdições deverão ser a base para a criação da sandbox regulatória global que pretendem criar.

Um enquadramento regulatório global que permita empresas inovadoras entrarem em novos mercados e desafiarem as incumbentes, aumentará a competição e beneficiará o consumidor local com a nova globalização tecnológica.

Espanha já está a estudar o desenvolvimento de uma sandbox local, mas o regulador Português considera que o mercado nacional ainda não está preparado… nem o regulador. Pois afinal ainda não somos o país das startups fintech.