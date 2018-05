Não deverá ser nenhuma surpresa para ninguém, mas vale a pena recordar que esta semana entrará em vigor o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia, cuja pretensão principal será proteger o cidadão do tratamento dos seus dados, especialmente os pessoais, por grandes empresas e serviços da sociedade de informação em larga escala.

As mudanças serão profundas do lado das empresas, fazendo com que a forma de recolher, armazenar e manter os dados dos seus clientes passe a estar no centro da sua atividade operacional.

As empresas terão agora que garantir maior controlo dos seus clientes sobre a forma como gerem os seus dados, incluindo o direito a autorizar a recolha dos seus dados, o direito a solicitar toda a sua informação pessoal recolhida e o direito a solicitar que os seus dados sejam apagados.

Todos estes requisitos tornam o RGPD muito mais do que uma simples auditoria aos dados recolhidos pelas empresas sobre a forma e a razão dessa recolha, passando a ser um importante teste permanente à segurança e proteção de dados dos sistemas onde os mesmos são armazenados.

O negócio da privacidade e da proteção de dados irá assim crescer e tornar-se mais rentável para as empresas prestadoras deste tipo de serviços, à custa de todas as outras que recolhem e processam dados de cidadãos da União Europeia, que terão que se adaptar e investir fortemente para cumprir as novas regras europeias e evitar multas que podem ir até 20 milhões de euros ou 4% do volume de vendas anual.

A procura de peritos nesta área que assegurem a conformidade das empresas com o RGPD é elevada, sendo estimado por associações do sector que serão necessários cerca de 28 mil Data Protection Officers (DPOs) na Europa e cerca de 75 mil em todo o mundo, nas empresas que recolham dados de cidadãos europeus. Para além deste custo adicional as empresas terão que investir em sistemas e em formação dos seus trabalhadores.

Considerando que menos do que 1 em cada 10 pequenas empresas do Reino Unido está preparada para implementar o RGPD, de acordo com a Federation of Small Businesses, é fácil imaginar como será a situação em Portugal. E não só das pequenas empresas.

Comparando a visão genial das autoridades portuguesas que estão isentas do pagamento de multas durante 3 anos porque “no final de contas até revertem para o Orçamento do Estado”, como defende a ministra da Modernização Administrativa, com a total impreparação dos organismos públicos em garantirem o que exigem ao sector privado, o resultado da implementação do RGPD em Portugal não será certamente bonito de se ver.