A maré enchente da China

A crescente influência global da China tem sido como a maré enchente nas belas praias do sul da Europa: mal se nota a subida do nível das águas, mas onda após onda a maré sobe mesmo e de forma contínua. Com especial relevância no mar Mediterrâneo, onde as águas se movem mais lentamente do que nas inóspitas praias do norte da Europa, nas quais os banhistas estão mais atentos a marés vivas.

Para os mais distraídos, o alerta apenas é dado quando a maré enchente molha as suas melhores toalhas de praia, forçando o seu recuo para areias mais secas e por isso seguras. No entanto, os banhistas mais precavidos podem sempre dormir descansados à sombra do seu chapéu regulador do sol.

Para além da política monetária e fiscal, das regras orçamentais impostas e da política de Quantitative Easing do BCE, é agora a política de comércio e de investimento que divide a Europa. Novamente entre norte e sul.

O investimento chinês na Europa tem vindo a crescer gradualmente, tendo representado em 2016 cerca de 30% do investimento externo da China, equivalente ao investido no conjunto dos EUA e Ásia Oriental no mesmo ano.

Em 2016 a China adquiriu na Europa participações relevantes em vários ativos de infraestruturas e de tecnologia, incluindo uma empresa de robótica alemã, uma central nuclear britânica e o porto de Piraeus na Grécia.

No ano passado, o Presidente da Comissão Europeia comunicou a intenção de lançar este ano uma plataforma para analisar e validar investimento estrangeiro em ativos considerados importantes para a ordem pública e segurança, especialmente em infraestruturas e tecnologia. O objetivo é implementar a nível europeu medidas restritivas semelhantes às que já vigoram em vários países da União Europeia como a Alemanha, França e Itália, aproximando a Europa das melhores práticas dos EUA e do Japão na mesma matéria.

A preocupação dos governos europeus com o crescente controlo de indústrias sensíveis pela China, não é menor do que a preocupação com o aumento da competição com a indústria nacional, tendo o governo francês já tomado decisões para bloquear investimento chinês no que considera serem ativos estratégicos, desde aeroportos à produção de iogurtes. As empresas alemãs estão por sua vez alarmadas pela transferência de know-how através das aquisições chinesas, pois poderão acelerar a transição da China de “fábrica do mundo” para o seu centro tecnológico.

No entanto, na Europa do Sul a realidade continua a ser bem diferente. A crise financeira deixou marcas bem profundas e as restrições orçamentais que ainda se fazem sentir levam países como Portugal, Grécia e Espanha a olhar para a China como fonte do tão necessário financiamento.

Tal como Portugal no passado recente, tem sido agora a Grécia quem mais precisa de investimento estrangeiro para o seu processo de privatizações, com vista à “saída limpa” do seu terceiro programa de resgate, já em Agosto deste ano.

O investimento chinês na Grécia acelerou em 2016 e 2017, focando-se nos sectores dos portos, energia e tecnologia, tendo representado em 2017 o quarto maior destino de investimento chinês na União Europeia, apesar de ser uma das mais pequenas economias.

Por cá já todos conhecem a história. Sendo um país com uma costa litoral tão extensa e tamanha vocação marítima, iremos certamente continuar a “surfar” esta onda com muita energia e aproveitar enquanto a praia ainda é nossa… e esperar que a maré não baixe.