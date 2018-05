A sabedoria popular ensinava que o mundo é pequeno e que por isso todos se conhecem, directamente ou através de amigos comuns. Este facto da vida era também utilizado para justificar a existência e até a proliferação de corrupção, especialmente em países pequenos como Portugal.

A evidência histórica desta suposta realidade seria fornecida pelo clima de abafamento dos poucos casos que chegavam ao conhecimento público, criando o sentimento de impunidade nos envolvidos e de descrédito na opinião pública, sobre o funcionamento da justiça e do encobrimento dos políticos e empresários que sempre partilharam os corredores do poder.

Mas como há muitos anos me dizia um bom amigo brasileiro, “não é o mundo que é pequeno não... a renda (rendimento) é que está mal distribuída”, espelhando bem a realidade brasileira onde a pequena elite concentra quase a totalidade da riqueza e funciona em circuito fechado, protegendo-se uns aos outros.

Em Portugal vivem-se agora tempos conturbados de consciencialização colectiva da existência de corrupção, possibilidade negada efusivamente no passado por muitos, mas plenamente utilizada por uns quantos. Como se começa agora a saber.

Das velhas e eficazes estratégias de negação, muitas vezes de claras evidências, socorrendo-se sempre da impoluta presunção de inocência e da reconfortante consciência tranquila, a gestão de crises evoluiu para a fase da conveniente separação de poderes, remetendo para a justiça o que é da justiça, como se não fosse tudo isto política.

Depois de ensaiada uma ineficaz e ensurdecedora estratégia de silêncio dos responsáveis políticos apoiantes do governo, chegou finalmente na passada semana a fase, e em força, do espanto e da indignação políticas com a presunçosa inocência de alguns.

O objectivo final continua a ser político, pois fará de um dos mais fracos elementos da cadeia de comando o bode expiatório independente, que irá ser sacrificado e servido de bandeja no congresso de um partido, cujo ex-Primeiro Ministro de um governo de má consciência passada assombrará com a sua sede de vingança.

A válvula de escape política será assim o ex-ministro de Sócrates, que libertará a pressão socialista da opinião pública, numa tentativa de iludir a não-condenação política de Sócrates certamente “inocente” até agora, com a estrondosa condenação pública recente de Pinho alegadamente “corrupto”.

A corrupção em Portugal vai assim no bom caminho, não sendo já tão fácil corromper ou ser corrompido por falta de consequências legais e políticas. A condenação política é fundamental como penalização ética e moral em casos de comportamentos de conduta reprovável. Enquanto a justiça tarda, mas não falha.