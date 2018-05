Festejar a liberdade

As comemorações destes dias históricos para a sociedade actual têm vindo a sofrer alterações nos últimos anos, tendo chegado a um ponto de viragem geracional, como ficou bem patente nas comemorações dos 44 anos do 25 de Abril, ocorridas na passada semana. Hoje não deverá ser diferente no dia do trabalhador.

Para além dos já famosos discursos do Presidente da República, que sempre moderno e certeiro não falha o alvo, a jovem líder da JSD veio na semana passada dar voz na Assembleia da República àqueles que, embora mais velhos que a própria, também sentem e vivem a liberdade sem preconceitos de esquerda. Pois para os sub-44, a liberdade é de todos.

Outra novidade do aniversário da revolução deste ano foram os artistas convidados em fim de linha, lembrando os espectáculos de grandes artistas mundiais que, no passado, apenas vinham a Portugal actuar com uma provecta idade e no final das suas carreiras.

Contámos assim com as penosas actuações de Yanis Varoufakis, o antigo ministro das finanças da Grécia que aterrorizava a Troika nas suas negociações imaginárias, e do ex-candidato do PS francês Benoit Hamon que infligiu a maior derrota ao PS francês nas últimas presidenciais (com um mínimo histórico de 6,4% dos votos). Tudo com o alto patrocínio de outro ex-libris da nossa democracia recente, o partido Livre, cuja representatividade é bem (des)conhecida de todos. No dia do trabalhador, vale a pena referir quem anda a fazer pela vida, em busca de um bom emprego no parlamento europeu, já que nos seus países não encontram empregos dignos.

No entanto, se não fossem estas alegres figuras, teríamos tido um ainda pior espectáculo pela fraca e entediante performance dos grupos teatrais de sempre, rasgando as suas vestes em público de tamanha indignação com quem os alimenta nos bastidores do parlamento. Já todos viram estas peças nos últimos dois anos que estão em cena. Ainda que agora seja com mais emoção, continuam a não valer o preço do bilhete.

Mais moderno foi o discurso do Presidente que se prestou a diversas interpretações, certamente por tamanha modernidade. Uma interpretação poderá estar relacionada com a mesma decalage (para não dizer atraso em bom português) da vinda de artistas internacionais a Portugal no passado. Nessa altura era normal o atraso do país em receber as influências culturais, tecnológicas e políticas do estrangeiro, após tantos anos de isolamento do exterior.

Marcelo sabe que Portugal está em contra-ciclo com o resto da Europa, especialmente a nível político, enquanto os grandes partidos desaparecem de cena e os movimentos populistas de extrema esquerda e direita se instalam noutros países europeus.

O alerta de Marcelo confirma que o “atraso” sentido e vivido por gerações anteriores ainda se verifica em Portugal, pelo que o populismo e extremismo irão cá chegar. Ainda que com artistas em fim de carreira e com actuações de 5ª categoria.

Mas será o bastante para cativar uma audiência farta do triste espectáculo actual... Tal como aconteceu “lá fora”, como se dizia antigamente. Por isso interessa ir preparando a sua quase inevitável chegada e desejável insucesso.