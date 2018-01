Reinventar a política ou os políticos?

Começamos 2018 da melhor maneira possível, com um choque frontal com a realidade para tentar salvar a fraca consciência colectiva. Mais uma vez, a reserva moral da nação em que se transformou o Presidente desta República, é determinante para marcar a agenda política. E dos políticos.

O Presidente dos afectos tem sido incansável no apoio aos portugueses tantas vezes esquecidos e perdidos pelo interior de Portugal, que na sua maioria nunca sequer tinham visto pessoalmente um Presidente da República. Este apoio tem feito a diferença a quem sente o abandono da vida e que perderam o quase nada que tinham.

A tradicional mensagem de Ano Novo do Presidente da República foi este ano inovadora e mais uma vez Marcelo surpreendeu os mais distraídos, que insistem em apenas saborear os factos positivos de 2017, ao relembrar que na realidade muitos portugueses viveram momentos muito amargos das suas vidas. E que não podem ser esquecidos nem repetidos.

Afinal, fingir que tudo está bem nem sempre resulta, nem mesmo para os mais optimistas, como se começa agora a perceber. O típico discurso optimista que o próprio Presidente privilegia, deu assim lugar a um aviso sério aos demais representantes do Estado, e não só ao governo.

O balanço negativo de 2017 demonstra bem a relevância dada pelo Supremo Magistrado da Nação à responsabilidade básica do Estado de assegurar a defesa e a segurança dos seus cidadãos.

Para além da incompetência demonstrada pelo Estado nos incêndios do verão passado, o vergonhoso roubo de armas de guerra ao Exército Português e a sua triste figura na recuperação do mesmo não foram esquecidas por Marcelo. Porque não podiam ser.

Apesar de Marcelo não ter referido no seu discurso a recente polémica sobre a duvidosa negociação e aprovação das novas regras de financiamento dos partidos políticos, parece óbvia a sua inclusão na referência à necessidade de reinventar o futuro.

Sabe-se agora que estar em Lisboa, no conforto de qualquer sala da Assembleia da República a legislar, muitas vezes sobre temas ou realidades que desconhecem, é tão fácil e confortável que os políticos começam a fazê-lo com notável excesso de confiança, cometendo evitáveis erros democráticos. Especialmente quando legislam sobre si próprios e sobre as regras de financiamento dos seus partidos.

A recuperação da confiança dos portugueses no Estado e nos seus representantes é assim mais do que um mero desejo do Presidente da República para 2018. É cada vez mais uma necessidade, pois nem devia ter sido posta em causa. Principalmente pelo próprio Estado. E por aqueles que o representam.