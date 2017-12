Socialmente consciente e mais exigente

E assim chega a última semana de mais um ano que passa, altura indispensável para mais um balanço do que passou e para a primeira antevisão do próximo ano. Interpretações pessoais à parte, o espírito natalício tolda a percepção da realidade, pelo que elevadas doses de optimismo são geralmente aceites nesta altura. Mas pouco desejáveis.

O ano de 2017 ficará na memória dos portugueses pelas piores razões possíveis, pois muito embora vários factos positivos tenham acontecido, a banalização de mortes não é aceitável numa sociedade responsável e consciente dos direitos e deveres de todos, e de cada um.

Os trágicos incêndios do Verão passado expuseram as inaceitáveis vulnerabilidades do Estado e dos seus responsáveis, eleitos ou nomeados. O governo, as câmaras municipais, os organismos públicos e os respectivos funcionários que possuem responsabilidades directas ou indirectas de garantirem a segurança e protegerem os cidadãos, devem repensar a sua forma de estar na vida pública.

Por seu lado, os cidadãos devem avaliar a sua consciência colectiva e repensar a forma como se relacionam com um Estado que não os protege. Sendo o Estado constituído por todos os cidadãos, que em conjunto representam a sociedade, é inevitável e indispensável que tomem consciência da sua incapacidade de se protegerem a si próprios.

Infelizmente, não basta dizer que os mortos não serão esquecidos, pois ninguém poderá esquecer em consciência. Mesmo aqueles que pareciam aceitar a inevitabilidade de mais mortes em circunstâncias semelhantes, mostram agora profundo pesar e consternação. Mas não basta.

Apesar do que muitos pensam ou fazem pensar, esta não é uma questão política, mas sim uma questão social. A sociedade civil tem que ser mais exigente com os níveis de serviço que recebe, quer privados quer públicos.

As grandes demonstrações de solidariedade social dos portugueses para com quem sofreu com tamanha tragédia, foram apenas o início de um processo de maior consciencialização da responsabilidade conjunta da sociedade portuguesa. Como provou a inflexão dos responsáveis políticos e do seu discurso, passando de ser inevitável para ser inaceitável de acontecer o mesmo no futuro.

Tudo o resto que aconteceu em 2017 não tem sequer relevo comparável para constar do balanço do ano, depois de saber como tantos portugueses passaram este Natal. E de como tantos portugueses não sobreviveram para terem agora uma lista de desejos para 2018.

Desejemos assim maior consciência social e uma sociedade civil mais exigente para 2018, que permita a elementar proteção dos cidadãos pelo Estado. Por todos nós.