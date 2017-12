Economia social é raríssima

O desenvolvimento das sociedades civilizadas atuais tende a gerar um sentimento comum de responsabilidade social em todos os membros da comunidade, ou pelo menos nos bem-sucedidos, que são invariavelmente os mais ricos.

O tão necessário terceiro sector, em oposição ao sector público e ao sector privado, é assim determinante na correção dos sempre inevitáveis desequilíbrios e injustiças sociais que o atual sistema gera.

As causas apoiadas têm geralmente origem na sociedade civil e são quase sempre apoiadas em conjunto pelo Estado, através de subsídios, e por privados através de donativos particulares ou de empresas.

O apoio social aos mais desfavorecidos e a prestação de serviços especiais de saúde são as causas apoiadas mais comuns, mas todo o combate às desigualdades, à exclusão e à pobreza requerem soluções solidárias e de mobilização da comunidade.

Em Portugal, o trabalho das instituições religiosas é talvez o mais representativo em termos históricos, mas existem atualmente uma multiplicidade de intervenientes sociais como as misericórdias, IPSS, associações, fundações, cooperativas, mutualidades e ONG e centros paroquiais a operar no sector.

Apesar do sector social ser gerido por entidades sem fins lucrativos, cujo objetivo é a satisfação de necessidades não cobertas pelos mecanismos de mercado, nem todos os intervenientes são voluntários e nem todas as suas atividades devem ter fins não lucrativos.

O Setor Cooperativo, Social e Solidário, usando a terminologia da Constituição, deve assim alargar o seu âmbito de atividades para gerarem lucro, que deverá ser utilizado na prossecução dos seus objetivos sociais primordiais, entrando no conceito de economia social.

As históricas redes de lojas de roupa usada existentes no Reino Unido, cujos lucros revertem para o apoio de causas sociais, bem como a organização dos recentes concertos de solidariedade cujas receitas reverteram para as vítimas dos trágicos incêndios deste Verão em Portugal, são bons exemplos de economia social, ultrapassando o simples peditório de subsídios públicos ou donativos privados.

O desenvolvimento da economia social implica que os agentes do terceiro sector explorem atividades económicas lucrativas para ganharem independência do Estado e dos privados, desde que invistam os lucros na sua missão social, e não no enriquecimento dos seus acionistas, que no caso da economia social são todos os seus associados. Nem no enriquecimento dos seus dirigentes.

Esta economia social é raríssima em Portugal.