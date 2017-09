Nacionalismo, futebol ou eleições?

As eleições na Alemanha não foram bem o “passeio na praia” que Merkel e os europeus esperavam. Afinal também os alemães são permeáveis aos populismos extremistas, deixando para trás o racionalismo democrático desenvolvido no pós-guerra.

O movimento nacionalista da extrema direita na Alemanha tem raízes sociais e não económicas, ao contrário dos nacionalistas norte-americanos que apoiaram Trump. Com a economia da Alemanha é virtualmente impossível os alemães acharem que os seus poucos e reduzidos problemas poderão ser culpa de outrem.

Os britânicos que apoiaram o Brexit não são exactamente comparáveis, pois a histórica má relação com a sua dependência da União Europeia, mais visível fora da cosmopolita Londres, é facilmente confundida com o seu nacionalismo.

A fulgurante ascensão dos nacionalistas alemães, à custa dos partidos democráticos do centro político, irá condicionar fortemente a ação de Merkel na gestão da tão esperada e necessária renovação da Europa e da sua União Europeia.

Tal como Macron, Merkel terá que governar agora mais virada para dentro, de forma a ocupar o espaço da direita nacionalista e das suas pretensões anti-UE. E no entanto não conseguirá evitar o seu declínio no que deverá ser o seu último mandato.

Martin Schultz já percebeu isso e conta ganhar as próximas eleições apenas por se assumir como alternativa, ocupando o seu lugar não só na oposição ao governo de Merkel, como também na oposição aos nacionalistas anti-europeus.

Mas por cá tudo continua a correr bem, na velhinha luta de classes entre esquerda e direita enquanto os nacionalistas anti-europeus não aparecem para estragar a festa. Ou pelo menos enquanto estiverem distraídos...

No micro-clima político em que Portugal se transformou, já nem as eleições autárquicas são motivo para falar de problemas concretos e soluções alternativas a nível local, ou pelo menos regional.

Para os poucos que ainda se interessam pela campanha eleitoral é doloroso ver a irrelevância dos candidatos e das suas propostas, bem como o aproveitamento dos partidos a nível nacional para aprofundarem a segregação social e política entre esquerda e direita.

E depois ainda se admiram das altas taxas de abstenção na eleições autárquicas. Já só falta alguém aparecer com a ideia peregrina de quererem proibir o futebol para obrigar os portugueses a irem votar.

Se tal acontecesse, acabariam de vez com a liberdade dos portugueses poderem ter discussões intelectualmente superiores sobre as reais divisões nacionais. As divisões entre clubes, não entre esquerda e direita. Pelo menos estas não criam nacionalistas anti-europeus, pois todos querem ir jogar na Europa!

No próximo fim de semana vá votar e vá ao futebol. E vote para ganhar!