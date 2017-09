A doce Europa de M&Ms

No próximo fim de semana os alemães irão às urnas decidir quem querem a liderar o seu parlamento. Tudo indica que Merkel continue a ser a preferida dos alemães para chefiar o governo, não tendo Martin (Schulz) grandes hipóteses de liderar a coligação que será necessário formar.

Até parece que longe vão os tempos em que as eleições nos países europeus metiam medo à própria sombra do comum dos mortais que ainda acreditam na supremacia dos regimes democráticos, em que a maioria governa a minoria.

Após a vitória de Trump e do Brexit, as eleições de França fizeram temer o pior. A imposição de nova maioria democrática à minoria outrora governante, parecia poder vir a ser uma realidade também no seio da União Europeia.

No entanto, a vitória histórica e fulgurante de Macron, com uma maioria estonteante de deputados, deixou desde logo antever uma nova onda de acalmia nas marés europeias. Mas Macron não conseguirá surfar esta onda sozinho.

Os eleitores franceses votaram polarizados e concederam, talvez inadvertidamente, carta-branca para Macron implementar as suas políticas económicas pragmáticas e progressistas, tantas vezes conotadas com políticas de direita.

Vale a pena recordar que enquanto ministro da economia de Hollande em 2015, Macron já tinha dado provas do seu ímpeto reformista, introduzindo liberdade de concorrência em vários sectores e desregulamentando o trabalho ao Domingo, pois Sábado já se trabalhava…

Mas sem surpresa, a típica contestação às alterações das leis laborais com vista à sua flexibilização e às tentativas de desregulamentação económica com vista ao aumento da concorrência, reduziram drasticamente a popularidade de Macron.

Na Alemanha, Merkel sairá certamente reforçada destas eleições, mas na Europa terá novamente que recriar o eixo franco-alemão, o que poderá representar cedências a Macron na construção da (nova) Europa sem o Reino Unido.

A impopularidade interna de Macron aumentará a necessidade deste impor a sua vontade a Merkel para obter créditos internos contra os populistas anti-UE, nomeadamente na manutenção dos estímulos económicos, na flexibilização das regras da UE no défice de 3%, na eleição dos cargos de topo do BCE, da Comissão Europeia e do Conselho Europeu.

Apesar da inevitabilidade de Merkel ter o apoio de Macron na Europa, a instabilidade mundial colocará Merkel no palco internacional entre os EUA, a Rússia, a China e o Reino Unido, enquanto representante da Europa.

O futuro da Europa está assim nas mãos de Merkel e de Macron, dependendo as bases da renovação da infraestrutura politica que suporta a união económica e monetária do grau de sucesso desta nem sempre doce relação entre alemães e franceses.