Igualdade de género e a liberdade de escolha

A igualdade de género é já geralmente aceite como um direito e uma liberdade a promover e a defender nas sociedades actuais. Não sendo propriamente uma novidade, tem assumido maior relevância no actual estado paternalista em que vivemos.

Os casos relativamente recentes de grandes demonstrações de indignação perante desigualdades de género da língua portuguesa, ilustram bem a excessiva componente ideológica ao serviço da agenda mediática de algumas forças, mais políticas do que sociais.

A última vez que verifiquei, os meninos eram diferentes das meninas. Sendo esta diferença um facto da vida, parece natural que assim continue a ser, apesar da igualdade de tratamento que merecem e que já ninguém põe em causa.

A mais recente polémica criada pela análise enviesada de alguns órgãos de comunicação social de apenas duas(!) páginas de uns blocos de actividades para crianças, supostamente de compra livre, e alimentada pelo ódio destilado nas redes sociais, são o mais recente exemplo da acção dos pseudo-guardiões dos direitos e liberdades do povo.

Apesar da escolha da editora em produzir blocos de actividades diferentes para menino e para menina possa fazer confusão a alguns, todos têm que aceitar que é uma decisão económica que só diz respeito à editora, não constituindo nenhum ataque à igualdade de género, tal como a leitura das restantes páginas demonstra. Se os pais das crianças não quiserem comprar, simplesmente não compram. Mas devem ter o direito e a liberdade de decidir. Ou deviam ter...

Não fazendo parte dos livros escolares recomendados e supervisionados pelo Ministério da Educação, o governo não deveria nem poderia ter recomendado a sua retirada de circulação, ainda que tenha sido com base em mais um “excelente” trabalho da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.

A liberdade de escolha dos pais das criancinhas fica assim limitada, de forma a estes não “acentuarem os estereótipos de género” enraizados na sociedade, protegendo as meninas de brincarem com bonecas, com cozinhas e de quererem usar saias e vestidos, bem como de aspirarem a pintar as unhas algum dia. Da mesma forma ficam os meninos protegidos de virem a desejar brincar com carros, ir ao futebol ou de serem astronautas.

É bom verificar que o dinheiro dos contribuintes é bem gasto nesta e em tantas outras Comissões públicas, que protegem o povo de si próprio, por este ser incapaz de tomar as suas próprias decisões. Sempre para seu bem.