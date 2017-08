A Grécia não é Portugal?

Longe parecem ir os tempos em que os políticos e os empresários portugueses se esforçavam para tentar convencer os credores e os investidores que Portugal não era a Grécia, tentando evitar a contaminação do risco de incumprimento da dívida nos mal-amados “mercados”.

Mas como os portugueses bem sabem, estes esforços não foram bem-sucedidos, abrindo a porta para a entrada da Troika com o seu bem-vindo financiamento em troca da sua inevitável austeridade, para evitar a bancarrota do país.

O nível de ajustamento necessário era de facto diferente entre ambos os países, o que implicou doses bastante mais elevadas de austeridade na Grécia. Ainda recentemente o governo grego avançou com novas medidas de austeridade reclamadas pelos seus credores da Troika para prosseguirem o financiamento do país e reduzirem a dívida, incluindo novos aumentos de impostos e cortes de pensões para 2019 e 2020, pela 14.ª vez desde o início da crise, no valor de 4,5 mil milhões de euros.

Mas existem algumas semelhanças na estratégia de controlo do défice orçamental e de crescimento económico.

O reduzido nível de investimento total de 2016 em Portugal foi de 14,8% em percentagem do PIB, apenas superior ao da Grécia (9,8%, em linha com o registado em 2015) nas economias da Zona Euro, de acordo com o FMI.

Também a dependência do sucesso do sector do turismo é semelhante na Grécia, sendo um dos pilares do seu crescimento atual e futuro, suportando cerca de um milhão de empregos e representando cerca de 20% do PIB.

A Grécia parece agora ter descolado da recessão, com um crescimento de 0,4% do PIB no primeiro trimestre deste ano, tendo o governo revisto em baixa as suas previsões de crescimento para 1,8% do PIB em 2017 e 2,5% em 2018.

Este comportamento da economia e a recuperação de um défice de 15% em 2009 para um excedente de 0,7% em 2016, terão justificado a recomendação da Comissão Europeia, feita este mês, que a Grécia saia do Procedimento por Défice Excessivo, tal como Portugal saiu recentemente.

As boas notícias continuam a chegar, com o bem-sucedido regresso da Grécia aos “mercados” na passada semana, na primeira emissão de dívida em três anos, com a colocação de três mil milhões de euros em obrigações do Tesouro a cinco anos, pagando uma taxa de juro de 4,625%, que compara com 4,9% pago por Portugal em 2013 no seu regresso aos mercados.

A perceção de risco dos “mercados” é ainda diferente entre Portugal e Grécia devido aos níveis de dívida pública, mas com o sucesso das reformas estruturais na Grécia e um contexto internacional favorável, cada vez mais se reaproxima de Portugal.