O valor da assimetria de informação

Vivem-se tempos quentes em Portugal. Para além da vergonhosa época de incêndios, que tristemente já faz parte da vida dos portugueses como tradicional calamidade pública geralmente aceite, assistimos ao ambiente político a pegar fogo em plena silly season.

Aproxima-se assim mais um verão quente, com o Governo a ser ultrapassado pelos acontecimentos na sua fuga para a frente, numa tentativa de procurar refúgio no rescaldo do querido mês de agosto.

É sobejamente conhecida a tolerância dos portugueses aos políticos e à política, quase sempre coadjuvada pela falta de memória coletiva, mas a atual guerra de informação que se vive nas redes sociais e nos canais de informação tradicionais entrou numa batalha de contra-informação que rapidamente saiu do controlo dos intervenientes.

A informação sempre foi poder. O seu controlo é determinante em qualquer processo negocial e a sua gestão uma ferramenta indispensável em qualquer organização pública ou privada. Um bom exemplo que todos conhecerão é a importância dada por todas a empresas à gestão e controlo da informação sobre remunerações dos seus trabalhadores.

A partir do momento em que colegas de trabalho trocam informações sobre os seus níveis remuneratórios, a empresa perde uma das suas principais armas na gestão dos seus recursos humanos, a assimetria de informação entre empresa e empregados. A comparação entre funções e salários aumenta assim a posição negocial dos trabalhadores e o seu nível de exigência.

No atual cenário social e político português, onde qualquer um consegue facilmente exercer o seu direito de opinião através de qualquer rede social, a informação é mais rapidamente disseminada e também por isso mais dificilmente controlada. Quer na sua veracidade, quer na sua origem.

Sabemos que todos os governos tentam gerir a informação sobre a sua actividade, os seus resultados e as suas dificuldades. Mas apenas alguns governos tentaram controlar os meios de comunicação, não só os tradicionais mas também através de pseudo-opinion makers infiltrados nas redes sociais.

A novidade interessante é a dificuldade atual causada pela enxurrada de problemas que o governo tem enfrentado na sua gestão política de eventos negativos para a sua imagem. Parte desta dificuldade advém do facto da sua tentativa de controlar toda a informação, imposta pela necessidade de gerir um governo apoiado por três partidos.

O que parecia funcionar na perfeição, não resiste afinal em situações extremas de sucessão rápida de eventos negativos, pois a gestão da informação é ultrapassada pela rapidez com que é gerada.

Daí a tentativa de centralização da informação, que mesmo assim não impede as mudanças de opinião ao sabor da gestão cada vez menos assimétrica da informação na sociedade atual. Que finalmente está mais exigente porque tem mais informação.