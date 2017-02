“Ir para além da Troika” com austeridade, mas da boa…

Vivem-se novos tempos em política. Nos EUA temos Trump a demonstrar que não há limites para a imaginação humana, na Venezuela temos Maduro a prometer “partir os dentes” a Rajoy e à direita internacional, em França Le Pen tenta ser populista sem perder a pseudo-pose de estado para evitar comparações com os demais correligionários do populismo europeu e mundial.

Por cá continuamos a brincar ao faz-de-conta. Faz-de-conta que BE e PCP fazem parte do governo, faz-de-conta que PSD e CDS são oposição, faz-de-conta que o governo sabe exactamente o que anda a fazer, faz-de-conta que o défice orçamental de 2,1% do PIB foi atingido de propósito.

Por esta altura, os partidos apoiantes do governo (BE e PCP) já demonstram dificuldade em esconder o desconforto com o défice atingido em 2016. Não só por ter ficado tão significativamente abaixo dos 3% exigidos pelos compromissos internacionais assumidos por Portugal, mas também por ser ainda mais baixo que os 2,5% “exigidos” pela Comissão Europeia.

O apoio da oposição de esquerda e o silêncio dos respectivos sindicatos permitiu ao governo dar rédea solta às medidas de contenção de despesa pública através das famosas cativações na saúde e na educação, bem como reduzir drasticamente o investimento público, outrora tão importante para a esquerda nacional.

Mais uma ironia da vida política portuguesa. O menor défice orçamental desde que vivemos em liberdade foi obra dos partidos mais à esquerda do nosso espectro político. O governo só teve que fazer o mais fácil… cortar, cortar, cortar sem oposição e aumentar os funcionários públicos e alguns pensionistas, ainda que miseravelmente.

Desta forma, os opositores do Euro e da União Europeia foram os responsáveis por Portugal sair do “Procedimento por défice excessivo” e são hoje os “bons alunos” de Bruxelas. Pois o governo não teria conseguido efectuar este claro exercício de “overshooting” ao défice com a esquerda radical acordada.

Afinal, o défice de 2,1% em 2016 conseguido pela esquerda unida, significa que cerca de 1,664 mil milhões de euros de austeridade podiam ter sido aplicados na redução de impostos e na economia portuguesa. Podiam assim ter ido directos a dívida pública, para mais tarde restruturar.

Por este caminho, talvez seja mesmo possível atingir um défice de 1,6% em 2017 com mais uma ajuda decisiva dos partidos que apoiam e suportam o governo. E mais uma vez com austeridade da boa será possível ir para além da Troika sem oposição… se a economia aguentar.