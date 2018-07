Um legado para o futuro

A morte de João Semedo é uma grande perda para a esquerda, mas mais do que isso é uma grande perda para a sociedade portuguesa. Semedo foi um homem de grande generosidade, coragem e integridade, que soube como poucos conciliar a firmeza do combate pelas suas convicções com a afabilidade e a capacidade de criar pontes.

Numa coincidência triste, a morte de Semedo ocorre apenas dois meses depois da de António Arnaut, com quem colaborou na elaboração de uma proposta de nova Lei de Bases de Saúde, publicada há poucos meses sob a forma do livro “Salvar o SNS”. Tal como Semedo, também Arnaut é reconhecido, inclusivamente por pessoas de quadrantes políticos distintos do seu, como um exemplo de integridade e dedicação à causa pública.

Que o objecto da derradeira colaboração entre estes dois homens tenha sido a salvaguarda do Serviço Nacional de Saúde não é coincidência. Arnaut era amplamente reconhecido como o ‘pai do SNS’ e Semedo possuía vasta experiência profissional e política neste domínio, mas mais do que isso ambos entendiam a centralidade de um serviço de saúde público, universal e de qualidade como esteio de uma comunidade democrática, coesa e promotora da justiça social. Ambos conheciam também intimamente as ameaças que há anos pairam sobre o SNS, do subfinanciamento à perda de recursos humanos, à erosão da ética do serviço público.

No centro da proposta de Lei de Bases para a Saúde de Semedo e Arnaut está a ideia de que a saúde não é uma mera mercadoria. A saúde é, acima de tudo, um direito fundamental que a todos deve ser garantido gratuitamente através do Serviço Nacional de Saúde. Isso implica, nomeadamente, a eliminação do co-pagamento pelos utentes disfarçado sob a forma de taxas moderadoras. E se não impede a existência de prestadores privados de cuidados de saúde a par do serviço público, impõe necessariamente restrições à sua actuação, que deve ser complementar e não deve concorrer ou conflituar com os prestadores públicos.

António Arnaut e João Semedo partiram cedo demais, mas deixam como legado os seus contributos para a democracia portuguesa e o exemplo das suas vidas dedicadas ao bem comum. Como legado para o futuro, deixam ainda um conjunto de ideias e propostas para a área da saúde que, como sociedade, faremos bem em considerar e acolher.