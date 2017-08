Rotações, rancores e rentrées

Os ciclos da vida e da morte têm disto: acelerações e desacelerações. Depois de meses estivais que foram muito duros para grande parte do país, nesta fase o que vemos é o aumento de velocidade deste moto-contínuo que é o tempo da praça pública. Como que indicando várias marcas no conta-rotações eis que o ponteiro da rentrée se vai agitando.

Viagens Huawei – É importante perceber-se que nem só os políticos pisam o “risco”. Os (altos) funcionários públicos também implementam políticas e por isso estão expostos a riscos. Contudo, convém não traçar paralelos precipitados. Os quadros do ministério da saúde não foram ver futebol alegadamente em troca de nada; as visitas terão tido alvos como hospitais e instalações empresariais do mais avançado que há no mundo. Tudo tem de se apurar, sem dúvida. Ele há brindes a mais a voar por aí. Mas …. 1) é bom usar o caso para apurar e tipificar relações entre fornecedores e responsáveis por processos de aprovisionamento de materiais e aquisição de tecnologias, 2) está na hora de se pensar em investir num Estado que seja um comprador inteligente, o que implica que as coisas não se compram por catálogo, é preciso ir ao terreno e sair do país, o que não sai barato.

A palavra “pio” deve vir de “piada” – Quem presidiu ao maior aumento de desemprego e de dívida da democracia não tem autoridade moral para destilar palavras de mau-gosto sobre uma governação faz cair o défice ao mesmo tempo que aposta numa de modernização do Estado e da economia. Quando saiu de ministro das finanças em 1981 o défice ficou em 8,7% e quando saiu de primeiro-ministro o défice ficou em 5,2%. Ou seja, Cavaco não fala como ex-Presidente …. fala como ex-governante mal-resolvido que quer tapar a realidade com rancor. É alguém que sai da sua humilde e bem-compradinha cabaninha de Albufeira para espirrar pseudo-ética para cima de outros que alegadamente se besuntam com ideologia. Se este é ainda o capitão a quem a equipa direita entrega a responsabilidade do pontapé-de-saída para a rentrée então isto já começa a ser um problema patológico.

Água depois do fogo – Trump não acredita em mudança climática, mas que ela anda por ai anda. Teria sido bom os media de cá terem dado mais destaque ao tufão que assolou Macau, situação em que a preparação local falhou mais que embaraçosamente. Eventos extremos normalizam-se, e as cidades são sítios de grande vulnerabilidade assim como as zonas costeiras. Em Portugal, país onde a memória curta é abundante, já se começa a perceber que da tragédia do fogo à da água é um pequeno passo. Trata-se de um país de eucaliptos no campo, sargetas entupidas nas cidades, e imprudência face ao mar. Por isso, não se pense em gestão de risco como algo sazonal, mas sim permanente.