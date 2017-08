Economia para os seus ouvidos

Tempos de Verão são propícios a reflexão. Antes que volte por completo a locomotiva da rotina é sempre uma boa ideia refrescar as ideias.

Fazer como a formiga: acumular agora para gastar na estação fria.

Fazer como o um investidor prudente: diversificar o portólio de informação.

Hoje em dia desenvolveu-se um autêntico ecossistema de opinião, comentário e análise económica fora da esfera da comunicação social convencional. Por meio de ficheiros de som (podcast) ou audiovisual (viodeocast) existem muitas opções para muitos gostos. E há sempre a antena do Twitter.

Por exemplo, existe um nicho de economistas de direita muito activos na apreciação do quotidiano. Estes comentadores financeiros são muito seguidos por pequenos investidores que pretendem ter acesso a perspectivas marcantes e muitas vezes contra-a-corrente.

Peter Shiff. Um empresário e autor que produz um programa de rádio: http://www.schiffradio.com. Os conteúdos são actualizados com intensa frequência. Ao nível macro advoga uma contracção monetária, ao nível micro propõe uma corrida a activos seguros como o ouro.

Jim Rogers. Veja-se aqui esta entrevista recente em que prevê que os mercados internacionais estarão em breve confrontados com uma crise de gigantescas proporções: será a pior crise das nossas vidas, avisa. A sua conta de twitter é esta: https://twitter.com/alljimrogers

James Rickards. Também norte-americano, e na linha do comentador anterior, temos aqui um especialista que abomina as políticas de expansionismo monetário seguidas em ambos os lados do Atlântico Norte. A próxima mega-crise vem aí e o melhor é usar o ouro como activo defensivo. A sua conta de twitter é esta: https://twitter.com/jamesgrickards

David Stockman. Mais um elemento desta estirpe …. É especulador financeiro que é ao mesmo tempo “anti-mainstream” e anti-trump. Diz: a ultra-crise está aí ao virar da esquina, a bolha alimentada a dinheiro fácil vai estoirar! Ver aqui: https://davidstockmanscontracorner.com

Corra para as montanhas com as suas conservas de sardinha e ponha-se em posição fetal enquanto aguarda pela próximo explosão termo-nuclear financeira! A opinião económica norte-americana conservadora mais influente na internet tem o seu filão e não o larga.

Enquanto isso, a margem esquerda da opinião não está desabitada. Curiosamente muitos pequenos investidores que vão seguindo os mercados também procuram estar a par do que dizem alguns economistas anti-sistema de perfil mais progressista.

Richard Wolff. Este é muitas vezes descrito como o único economista académico declaradamente marxista dos EUA. Vale a pena ver o seu sítio electrónico, uma espécie de estação de serviço com combustível factual (normal, sem chumbo) e com combustível ideológico (super, aditivado). Eis aqui: http://www.rdwolff.com. Veja-se também aqui e aqui.

Steve Keen. Economista de origem australiana muito activo no comentário ao ciclo económico, mantendo olho vivo na estabilidade do sistema e na repartição da riqueza. Apesar de heterodoxo é mais influente junto dos bancos centrais do que se julga. A sua conta de twitter é esta: https://twitter.com/profstevekeen

Mike Malloy. Um veterano da rádio que não se cansa de analisar a malha de políticas que levam à expulsão das soluções saudáveis do espectro do possível. Uma espécie de vigia dos populismos. A sua base de operações está aqui: https://www.mikemalloy.com/

Actualmente existem muitos centros de produção de comentários rápidos sobre tópicos do momento. Saber deles serve pelo menos para colocar em perspectiva a opinião económica doméstica, por vezes tão voltada para o umbigo da politiquice nacional que perde a função de ser uma alavanca contra a miopia.