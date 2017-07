Regulação, uma reforma a banhos

Alguns episódios recentes podem ser usados para nos lembrarmos dessas finas jarras de porcelana que estão lá em cima nas mais inalcançáveis prateleiras da república portuguesa. Refiro-me, mais uma vez, ao não-recenseado e não-reformado sector da Regulação.

1. O adiamento por falha de consenso da eleição dos responsáveis da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) faz pensar: depois de ter sido constituída em 2006 qual o balanço de uma instituição destas? Cumpriu os objectivos? A sua produtividade tem sido satisfatória? Tem sido eficaz, dados os custos?

A questão é: Não se pode assumir que as agências públicas quando são lançadas são para sempre. Tem de haver um ciclo natural após o qual se conclua algo sobre a sua continuidade. A tendência natural, sobre perante receitas próprias, é estas organizações ganharem vida própria, cristalizarem-se, engordarem, etc. Quem cria instituições deve deixar margem para a sua eventual descontinuação. E, já agora, devia de haver uma regra de ouro no Estado: não criar mais uma entidade sem antes acabar com outra. As que existem são mais que em número suficiente, e devem ser boas e focadas.

2. Desde há um tempo para cá que dá é legítimo coçar a cabeça e pensar: que anda a Autoridade da Concorrência a fazer?! Vamos ao sítio electrónico e vemos… sim eis um cuidado em reportar actividade: “raids”, e “raids” e “raids” a uns negócios e a outros. (more heat than light?!) Mas enquanto os técnicos superiores da AdC andam a dedicar-se a estas novas actividades atrito-intensivas qual o trade-off ao nível da eficiência operacional? E, para além de se trabalhar para os indicadores tão ao gosto da “Nova Gestão Pública”, qual o impacto real e o benefício público? Fica-se com a sensação que há entidades cuja gestão se faz para a fotografia. Quo vadis, AdC?

E quando se lê o comunicado de oposição à compra da Rediunicre pela SIBS vem ao de cima o tom formalista da decisão. Pelo contrário, não obstante desconhecendo a análise subjacente à decisão, surge como potencialmente mais persuasiva a posição da SIBS: “insiste numa visão de mercado de pagamentos estritamente nacional, de forma contraditória aos diversos atos legislativos e regulamentares das autoridades europeias, e não atribuindo relevância à evidente facilidade de prestação de serviços interoperáveis pelos vários 'players' internacionais em Portugal."

3. Os dados, as comunicações, o controlo da informação (mediática, financeira etc.) são tudo aspectos centrais da cidadania e economia contemporâneas. Por isso a nomeação para a ANACOM de alguém (João Cadetes de Matos) que no Banco de Portugal que tem estado associado a uma grande transformação dos sistemas de acesso e reporte de dados é uma notícia positiva. Sim, os reguladores devem ser transparentes e produzir transparência para as suas áreas de actuação. E ao nível da gestão estatística (serviço público) tem sido feito trabalho exemplar aqui.

Por isso é invulgar mas salutar quando o mesmo futuro Presidente da ANACOM põe ele próprio o dedo na ferida: a escolha dos reguladores deveria ser por concurso público, aberto e competitivo. Pois é …. Os reguladores dizem sempre que gostam muito da concorrência, mas quantos a provam de facto?! Ideia simples que poderia resolver o problema da ERC. Mas como um concurso público iria dar hipótese a funcionários internos (com experiência substantiva, portanto!) de mostrarem o seu saber e as suas forças teríamos também uma maneira de evitar o putativo risco que outras entidades poderão estar a revelar, que é a consequência da nomeação de administrações paraquedistas (no sentido em que literalmente aterram na instituição sem que nada o fizesse prever).