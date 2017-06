Impossível não se fazer referência aos eventos trágicos do passado fim-de-semana. Sem querer contribuir para aquilo que pode ser uma indústria ad-hoc de piro-comentariado sobre a situação, parece pertinente, no entanto, tocar em três pontos: A natureza do sucedido; As lições a tirar; Uma leitura das leituras.

Sobre a natureza do que se passou. Qualquer coisa invulgar se passou na atmosfera em Portugal. Por exemplo, em Lisboa: depois de um dia intenso calor e sem nuvens à vista houve relâmpagos ao cair da noite seguido de chuva fria muito intensa. Essa chuva fria sendo sinal da altitude em que se passou a condensação, e, portanto, indicador de potentes nuvens de formação vertical capazes de alta descarga energética. À vista desarmada nada fazia prever isto.

Estas condições iriam revelar-se catastróficas no centro do país na ausência de chuva e em zona não urbana: desencadeariam um inferno. A maior parte das vítimas tendo sido numa estrada e envolvendo pessoas em deslocação nos seus veículos é algo para nos fazer perceber uma coisa: hoje em dia não há catástrofes puramente naturais… a interacção de fenómenos atmosféricos “exóticos” (isto é, combinando diversas variáveis em estados extremos) com estruturas humanizadas (um determinado regime florestal, a presença de estradas, casas, carros, redes de telecomunicações, etc.) podem levar a casos complexos com consequências altamente graves.

Que lições retirar? Em primeiro lugar, um país que não conseguiu levar a cabo uma reforma agrária (cortada pelo Barreto Barra 77) também não fez uma reforma floresta (um dos grandes produtos do cavaquismo).

Em segundo lugar, a possibilidade do contexto contemporâneo levar a mega-crises (mudança climática, incertezas geopolíticas, operações terroristas, etc.) tem de implicar um investimento nacional em resiliência. Por exemplo, algo precisa de ser apurado em relação ao sistema de comunicações de emergência. Outro exemplo, é preciso perceber melhor como as forças militares se devem incorporar ao serviço das forças civis em situações de necessidade incomum. Ainda outro exemplo, instituições como o IPMA precisam de conseguir processar “big data” em tempo real para detectar localizadamente picos de disrupção da normalidade (calor x humidade x vento x etc.).

E que leituras tem havido? Aqui é interessante ver um par de artigos saídos no jornal El Mundo (aqui e aqui) escritos por um tal “Sebastião Pedreira” desde Lisboa (que ignoramos ser realmente um jornalista do jornal, um correspondente ou um “free-lancer”) (ignoramos também boa parte das fontes que usou). A linguagem é carregada, voluntarista, opinionista, roçando o tom provocador e o tabloidismo achincalhador: “o caos mais absoluto”, “desastrosa gestão da tragédia”, decretando que uns são polémicos enquanto outros podem ter o fim das suas carreiras à vista. Eis que na era da “pós-verdade” temos aqui uma lamentável deriva em direcção ao “pós-jornalismo” (vejam-se as adjectivações, as imputações, etc. etc.).

*** // ***

Vai ser lançado hoje o livro “A Internacionalização de Lisboa | Paradiplomacia de uma cidade” (com a chancela da Universidade Autónoma de Lisboa): 22 de Junho, 18h, Sala dos Aquivos dos Paços do Conselho (Praça do Município), Câmara Municipal de Lisboa. A coordenação da obra é do Professor Luís Moita, estudioso da área das relações internacionais e uma das poucas pessoas em Portugal quem tem ousado trilhar um caminho de pensamento original nesta área de trabalho. Pessoa discreta e de uma generosidade proverbial: não é estrela feita de aparições na TV a comentar atentados terroristas a toda a hora, mas é das pessoas a quem os peritos das áreas internacionais e de defesa mais devem neste últimos 40 anos.

Esta obra fala das movimentações diplomáticas ao nível não-Estatal e sub-nacional. Mostra como quem ainda pensa em termos de “Relações Internacionais” (e não substituiu o conceito pelo de “estudos internacionais”) padece de jet-lag em relação à actualidade. Como diz o Professor Luís Moita no Prólogo do livro: há hoje outros “intervenientes” jogando com factores como a atractividade empresarial e científica.

Na era da “globalidade” e das “interligações” o “capital comunicacional” dos territórios é importante: felizmente algumas capitais (nacionais, como Lisboa) (regionais, como o Porto) já se aperceberam claramente disso.