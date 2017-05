O que é que o Delta tem?

A China é um país intenso. Uma civilização aberta e de pessoas tranquilas, apesar de ainda misteriosa ao mesmo tempo que as suas estruturas atravessam mudanças frenéticas. Estar há semanas num dos países que mais tem desenvolvido, e continua a desenvolver, aceleradamente as suas forças produtivas tem os seus custos. No meu caso foi a impossibilidade de assegurar a produção de crónicas sem interrupções. Mas também tem ganhos: voltar à China é regressar à sensação de surpresa permanente perante um mundo em transformação.

Foquemo-nos em dois aspectos: o progresso produtivo e a região do Delta do Rio das Pérolas, o grande rio que abre para o Mar do sul China passando por Macau e Hong Kong.

Esta é região de uma província com um nome há muito conhecido dos Ocidentais, “Cantão”. É a Província de Guandong (total de 120 milhões de habitantes), com a sua Capital Guangzhou (cerca de 12m). Esta é uma primeira lição: a aproximação à China deve ser cada vez mais feita com atenção ao nível “sub-nacional”, pois as Províncias têm o tamanho de grandes países e as cidades são mega-cidades.

Foi aqui que Deng Xiao Ping plantou duas frentes avançadas de absorção dos modos de organização capitalista, para antecipadamente amparar a integração de Macau e Hong Kong. Hoje ambos os lados do Delta têm vidas económicas vibrantes, autónomas e já altamente especializadas. Aliás, hoje trata-se de uma espécie de colar de pérolas terrestre ligado por uma urbe contínua de 60 milhões de habitantes vertebrada por ferrovia rápida e fina coordenação institucional … um novo conceito: a mega-região (uma unidade que é quase o equivalente à Alemanha nesse autêntico continente que é a China).

Duas contas desse colar.

1. O Caso da cidade de Zhongshan (do lado de Macau), que é uma plataforma logística rodeada de um leque de “clusters” industriais conectados à economia global: electrodomésticos, material de cozinha, equipamentos iluminação e produtos metálicos vários.

2. O caso da cidade de Shenzhen (do outro lado do Delta), a cidade de que nos anos 1960/1970 os emigrantes ilegais tentavam pular para Hong Kong para escapar à fome …. mas o mesmo sítio para onde hoje os hongkongers mais ambiciosos tentam emigrar. Aqui está a empresa que em 2016 mais patentes alcançou no mundo inteiro: a ZTE (uma empresa tecnológica pública!) . E aqui está a empresa que mais mete medo aos grandes portentos digitais norte-americanos: a Tencent (que detém as plataformas QQ e WeChat). E aqui está a Huawei, cujos telemóveis são hoje os maiores rivais da Apple e da Samsung.

Para saber mais vale a pena ter acesso ao livro Pearl River Dealt: From World Factory to Global Innovator, que apesar de estar em língua inglesa (ainda idioma oficial em Hong Kong) tem um sabor a língua portuguesa (sim, por causa de Macau onde o português continua a ser língua oficial). O livro foi editado com o apoio da Fundação Macau, e é um instrumento precioso para navegar nesta região que hoje sulca o mundo.

E para actualizações vale a pena seguir a antena https://macauhub.com.mo, que é gerida para servir a transferência de notícias económicas entre a China e os países de língua portuguesa.