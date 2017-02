O inimigo n.º 1 da economia portuguesa

Não é Trump. Não é o Brexit. Não é Centeno. Não é a CGD. Não é um pássaro, não é um avião. E não é a Uber nem a Goldman Sachs, pelo menos para já.

Tendo em linha de conta o que escreveu recentemente Jens Spahn (quem?!) é difícil escapar a uma conclusão: cheira a enxofre na Europa, não é só por cá. O tal cavalheiro Jens Spahn é o vice-Ministro das Finanças alemão (ah, um vice do senhor Wolfgang Schäuble).

Num artigo publicado no Wall Street Journal (9 Fevereiro, 2017) este governante revelou a abordagem alemã à Administração Trump. Essas ideias são actualmente a principal fonte de risco a curto prazo para a economia portuguesa, para a periferia da UE, e para o próprio projecto europeu.

Mas então o que se passa?! O Ministério das Finanças alemão quer à força um euro mais valorizado. O mini-Schäuble Sr. Jens Spahn dá um sinal claro naquele jornal norte-americano: “Ajudaria ter um euro mais forte”.

Percebe-se. Trump precisa de resultados económicos para segurar a sua audiência eleitorado. A tendência de aumento de taxa de juro, que é a política da Reserva Federal perante o cenário de recuperação da economia norte-americana, complica esse objectivo. Como contra-medida nada melhor que uma depreciação do dólar. Para isso outras moedas têm de ficar mais caras.

Esta é a estratégia por trás da acusação de manipulação cambial feita à Alemanha, que é simplesmente vista em Washington como quem manda na Europa. O superavit da balança corrente alemã tem atingido valores inacreditáveis (8,7% do PIB em 2016, contra um défice de 2,7% os EUA). A isso chama-se um desequilíbrio. E um desequilíbrio é um problema, atrai muita atenção.

O nosso Schäuble 2.0 Jens Spahn afirma no entanto que a razão da competitividade alemã é “o ambiente de negócios, a força de trabalho, a protecção dos direitos de propriedade e administração eficaz da justiça”. Dois economistas discordam: o prémio Nobel norte-americano Paul Krugman (aqui) e o editor alemão do Financial Times (aqui) … e são estes que têm razão. A Alemanha goza de uma moeda furtivamente mais depreciada do que teria se tivesse o Marco. É um centro de acumulação que consegue saldos positivos à custa dos necessariamente saldos negativos da periferia.

Mas a Alemanha não admite isso. Faz o jogo de Trump. Quer valorizar o Euro. Quer diluir o seu excessivo e artificial excedente sem tem ter de fazer reformas. Essas seriam reformas pró-sociais no seu próprio território (por exemplo, re-investir em infra-estruturas e inflacionar a remuneração do trabalho). Prefere, pelo contrário, aumentar as taxas de juro para todos. Sendo que se isso acontecer muitos dos países da periferia começar a fazer “pop” como bolhas de sabão. Vão rebentar crises gémeas de dívida pública e défices comerciais.

O governo alemão não cede. Não se importa em comprometer a viabilidade da periferia, ameaçar a frágil recuperação europeia e de acicatar ainda mais as tensões em que as populações sentem que este colete-de-forças europeu não lhes serve. O que isto implica tem de ser lido muito claramente em Lisboa. Medidas de antecipação, gestão e mitigação destes riscos têm de ser equacionadas. Pode estar uma disrupção à vista, neste ano de todos os perigos.

ENTRETANTO, NO RECTÂNGULO…