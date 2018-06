O voto no Orçamento de 2019

Pelos indicadores que vamos procurando interpretar, falo dos sinais políticos, não tão difíceis de interpretar como certos “discursos modernos”, o próximo Orçamento afirma-se como um ponto complexo no xadrez político, que parece, veremos se de forma robusta, dominado pela “cooperação” reversiva da ala esquerda do hemiciclo parlamentar. Este Governo, fruto de uma coligação inusitada na história da nossa democracia, para ser simpático, nasceu com dois propósitos políticos notórios para os cidadãos. Retirar Pedro Passos Coelho do cargo de Primeiro-Ministro, efectuar as devoluções de rendimentos e também tratar de algumas pouco simpáticas, para a ala sindical do PCP, concessões de transportes, das quais ainda falta saber o resultado da litigância interposta pelas empresas ganhadoras das adjudicações revertidas.

No início do tempo novo tínhamos o virar de página da austeridade. Mais rendimentos, podíamos colocar entre aspas este ponto, seria o voltar da página num período de ajustamento, sem pausa para intervalo. Claro que, e a realidade económica era inteligível, depois de uma crise internacional grave seria, excepto pela ocorrência de acontecimentos graves na ordem internacional, um período de acalmia económica. Era por demais evidente.

No entanto, depois de retirado, pela marcha triunfal da esquerda, Pedro Passos Coelho e da devolução de rendimentos, não há uma reforma, uma linha orientadora ou sequer um desígnio de reforma nacional. Este Governo esgotou a sua acção política, preencheu os pontos principais do caderno de encargos acordados entre PS-BE, “PS-PEV” e PS-PCP. Sim, vivemos de cativações, orçamentos cumpridos a olhar ao número não à racionalidade do garrote, decepamento do investimento público e dependência do ritmo de subida das exportações, vinda ainda do período da coligação PSD/CDS-PP. São factos. No entanto, é curto. E por ser curto, a perspectiva económica e social virou e o mundo ainda não mudou, mas parece caminhar para lá. A crise dos professores foi o ponto alto de uma situação socioprofissional que teria necessariamente de explodir. Quem sustenta este Governo sente-se defraudado, nas expectativas que lhe foram criadas. Ouvimos declarações surreais do PCP e do Bloco de Esquerda a atacarem as políticas do Governo que, convém lembrar, só existe com o apoio parlamentar deles. E esta geometria mirífica, com tantos abanões, parece estar a tempo contado.

Não sei o que estes dois Partidos pensam fazer na próxima votação do Orçamento de Estado para 2019. Todavia, a votação em conjunto com o PSD e o CDS, pela diminuição carga fiscal sobre os combustíveis rodoviários, faz-nos recordar o tão famoso PEC IV do Eng. Sócrates, a bala de prata que nos salvaria da troika, segundo reza a narrativa falaciosa de um certo PS e de uma certa opinião publicada. Será que estamos condenados a repetir os erros do passado?

Neste difícil contexto, um dos porta-vozes de Rui Rio, José Silva Peneda veio a público e deixou a pairar etereamente a ideia de que pode até ser o PSD a viabilizar o futuro Orçamento de Estado. Podemos pensar, pelo menos no momento em que escrevo, que possa ter sido alguma falha na comunicação interna, que possa ter gerado um potencial equívoco na opinião pública.

O ponto, para alguns por certo de somenos importância, de não conhecermos sequer esquissos do conteúdo do dito documento é interessante, convenhamos que, dadas as circunstâncias do confronto comercial mundial que se agudiza, o Programa de Estabilidade 2018-2022 está desactualizado. Mas não termina aí a estranheza da declaração de apoio, pois estamos perante uma promessa de bóia a um possível futuro náufrago político, que, com a pressa de pintar o navio para que parecesse novo, não cuida de reforçar o casco para mitigar o risco de entrada de água no porão. Ora, como se sabe, quando a água entra, os que estão nos lugares piores, mais em baixo no nível de rendimentos, mais longe da ponte onde vai o Comandante, sofrerão primeiro.

Já conhecemos a história dos últimos três anos, já vimos o filme de que vivemos num país sem agenda, sem desígnio colectivo e sem planeamento, ou seja, um navio à deriva. Ora, manter um Governo que não tem agenda, que se enreda numa mera lógica reactiva, não é só um erro político, é também, uma grosseira negligência, para com a sustentabilidade e prosperidade do nosso futuro comum, enquanto comunidade e como país.

Neste ano que falta para as próximas eleições legislativas, gostava que cada Partido apresentasse a sua ideia de País e como propõem executá-la. O que querem fazer quando se sentarem no Governo? É que, sobretudo da parte da Oposição, devemos saber se vale a pena votar numa ideia alternativa e só poderemos sabê-lo se conhecermos o caminho para chegar ao destino, não basta prometer o maná. Para cópias, ou fazer mais do mesmo, já sabemos o que temos.

Sobre o próximo Orçamento de Estado penso que o voto,quer do PSD, quer do CDS, só poderá ser um. Mas, até à votação final, todos precisam de trabalhar muito e demostrarem que merecem a confiança dos eleitores.