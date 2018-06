Mais filhos: um desígnio nacional

“Não há dinheiro”.

Quem o disse? Não, desta vez não foi Pedro Passos Coelho. Também não foi o vagaroso ex-Ministro Vítor Gaspar. Não. Quem recentemente disse tal afirmação foi o Primeiro-Ministro António Costa sobre as carreiras dos professores. E logo ao seu mais dilecto parceiro de coligação, o Bloco de Esquerda. Era bom darmos mais atenção às mensagens que nos chegam do PCP, bem como da prédica semanal de Francisco Louçã.

Bem sei que a afirmação que citei nos faz ficar, no mínimo, confusos. Então mas a página da austeridade não tinha sido finalmente virada? Então não tínhamos um Ronaldo nas Finanças, que a cada nova cativação, tudo resolvia? Pois. O défice bonito para mostrar, a dívida essa está a engordar.

Mas, nestas últimas semanas, nas pausas da crise do Sporting, ficámos a conhecer finalmente uma proposta de Rui Rio para o país. Seja bem-vindo à política activa. De facto, uma Democracia precisa de propostas de quem governa e de quem aspira a governar, oposição não é ser contra, é mostrar outro caminho, é ter alternativas.

E, confesso, começou tarde, mas vai bem. A necessidade urgente de atacar a questão demográfica no país é evidente. É, de facto, um grande e pesado problema que condiciona o futuro. O país tem hoje índices de fecundidade muito baixos. Tem hoje uma pirâmide etária envelhecida e cada vez mais invertida. E sim, alguém tem de pagar as nossas reformas. Esse alguém, segundo a previdência social que desenhámos, são os nossos filhos, os portugueses e portuguesas que se seguem. A tal solidariedade intergeracional.

Vamos lá às ideias. Trazer para a discussão um subsídio por filho de 10 mil euros é ousado e pesado. Falta, sem dúvida, a outra parte. De onde vem o financiamento? O Expresso deste fim-de-semana fez contas e aponta para um custo em torno dos mil milhões de euros. Bem, não é pouco dinheiro. Todavia um político responsável e sério, como penso ser o caso de Rui Rio, pois assim nos tem sido apresentado, deve apresentar as soluções. Isto é, de onde vamos desviar verbas para fazer face a este apoio do Estado? Mantendo-se a receita e a estrutura fiscal, haverá despesa a reduzir para que este apoio possa ser pago aos pais.

Ainda assim a questão de incentivo à natalidade devia, para ter o impacto necessário à mudança, ser mais ousada. Os pais, recentes ou futuros, precisam sobretudo de três grandes medidas. Por um lado precisam de mais tempo de licença de paternidade e maternidade. É uma violência deixar um filho aos quatro ou cinco meses numa creche. É. Olhemos para os diferentes países e percebemos que até na Rússia existe um tempo de licença superior a Portugal. Para não falarmos em casos mais avançados como o dos Países nórdicos ou da Alemanha.

Depois temos a controvérsia costumeira com a questão do tempo de trabalho, com a duração da jornada de trabalho. E este ponto entronca com a produtividade nacional. Mudemos, de vez, o paradigma. Trabalhar até às 9 da noite não é futuro, não é produtivo e não dá saúde a ninguém. E já agora não garante uma boa vida familiar. Para quê ser pai se não podemos conviver com os nossos filhos? Para quê andar a fingir que se trabalha, saindo tarde e a más horas, se podemos chegar cedo, comer rápido, diminuir no café e aproveitar as tardes para ficarmos com os nossos filhos? A sério que custa perceber que menos tempo no trabalho, pode ser muito mais rentável e produtivo? E o teletrabalho? Trabalhar menos horas, não é trabalhar menos, com uma boa gestão e capacidade organizacional, é trabalhar melhor.

Finalmente, as creches. A oferta de mais creches, com preços mais acessíveis é fundamental para a decisão de um casal avançar para um filho ou mais. É um custo muito significativo num orçamento familiar, sobretudo se estivermos a falar de jovens casais em início de carreira. E só com uma rede de creches mais abrangente podemos incentivar, de facto, a que tenhamos mais filhos por casal.

São três sugestões que gostaria de deixar. Na linha do que Rui Rio apresentou, mas também na linha do discurso de encerramento de António Costa no Congresso do PS. Sim, o apoio e incentivo à família é o caminho para um Portugal melhor preparado para o século XXI. Não querem consensos? Porque não começar por aqui? Nós, cidadãos, pais e os que querem sê-lo agradecem. E o país e a economia ganharão e muito.