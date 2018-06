Ferramentas do futuro

O mundo avança a uma velocidade vertiginosa. Todos nós o sentimos. Nesta corrida para o amanhã, a educação é a ferramenta mais eficaz para nos prepararmos almejando o sucesso.

Sim, a educação continua a ser a força do tão falado elevador social. Mas a educação, sobretudo a aprendizagem dos nossos alunos, precisa de ser reformulada de forma a ter a plasticidade necessária à nova realidade do mundo de hoje e ao de amanhã.

Longe vão os tempos do ensino assente no professor a debitar conhecimento, o velho método escolástico, magister dixit, e o aluno a escrever os seus apontamentos. Claro que conta, mas já não chega. No mundo actual a curiosidade é a base do crescimento e da inovação, por isso há que estimulá-la e não afundá-la num mar de programas educativos gerados pelo “eduquês”. Não há espaço, nem as crianças e jovens de hoje o suportam, para apenas sentar e ouvir passivamente. O fomento da iniciativa própria, da responsabilidade e da dedicação deve ser valorizada desde a infância. Pensar pela própria cabeça é algo que é insubstituível e imprescindível, pois não é a mera cópia ou o seguidismo que levam a que surjam os projectos e os novos produtos que possibilitarão um futuro melhor. Não é concebível que a humanidade tivesse alcançado o patamar de desenvolvimento de hoje, que bem sabemos é melhor do que o passado sem ser ainda o final da jornada que nos trouxe do sedentarismo e da agricultura até aqui, sem disrupção, sem quem fosse contra a corrente.

Claro que, ouvindo o Comissário Carlos Moedas, os agricultores de amanhã deverão necessariamente saber de informática. É, paralelamente ao conhecimento de outras línguas, um factor de diferenciação, qualquer que seja o sector de actividade. Todavia, uma das questões que deve merecer mais destaque, mormente no nosso curriculum educativo, é a comunicação. A capacidade de interagir com os outros, de cativar opiniões, mas também de, em público, expor as suas ideias é crucial, num mundo laboral marcado pelo trabalho em equipa.

Não chega andar nas redes sociais. E o mundo não ficará apenas dependente do envio do e-mail ou da teleconferência. Há muito mais, para lá das questões das tecnologias de informação e plataformas de comunicação. Não nos podemos esquecer que as relações interpessoais contam e muito. Por isso reforço: preparar os mais jovens para enfrentar uma plateia, discursar, apresentar as suas ideias, saber estar numa reunião, ser assertivo na abordagem, são ferramentas cruciais para cuidar do futuro. Estas são sugestões genéricas que são válidas para todos os sectores de actividade.

A educação dos jovens de hoje é um dos melhores investimentos que um país pode fazer. Investir no nosso futuro. Investir naqueles que podem mudar o rumo de um país, não raras vezes, acomodado a um certo modo de vida. Se há característica típica portuguesa é o nosso nacional porreirismo. Tudo se faz, ou melhor, se vai fazendo, desde que não chateiem muito. E por isso este país vê aumentos do preço de combustíveis e nem sequer protesta. Vê vários impostos aumentar, enquanto lhe acenam com reduções e “reposições” de rendimentos e pouco se importa. Vê poucas mudanças, em certas práticas políticas e empresariais, e casos de corrupção e não se levanta do sofá, onde acompanha a bola ou a novela, a exigir seriedade e respeito pela coisa pública.

Perante esta forma de estar, só podemos apontar e esperar pelo contributo positivo dos mais jovens. Apostar que podem, de facto, fazer a diferença no mundo de hoje para melhorar o de amanhã. Fica a receita: pensar pela própria cabeça, bom senso, domínio da informática, conhecimento de línguas, boa comunicação e já agora um pouco de ética, que tanta falta nos faz. Tratar do futuro passa muito por aqui.