Negócio da China ou para a China?

A semana passada recebemos o anúncio da OPA pela China Three Gorges (CTG), empresa pública chinesa que já é o maior accionista da EDP, ao total ou a maioria do capital da EDP e, por consequência, da EDP Renováveis.

Falamos de uma empresa estratégica nacional. Made in Portugal. Mas mais do que apenas a questão patriótica, temos uma questão de poder de mercado e de concorrência. Sim, falamos de uma empresa que funciona, na prática, em regime de monopólio, sendo também verticalmente integrada, vai da produção até à comercialização, nomeadamente o chamado CUR (Comercializador de Último Recurso), que tem a obrigação de serviço público de fornecimento de electricidade onde os outros comercializadores não chegam.

Não podemos também olvidar que o Governo chinês, através da SASAC (State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council), acompanha e superentende a CTG e a State Grid, a empresa pública chinesa que é, nada menos do que, o maior acionista da REN (gestora das redes de transporte de electricidade e de gás natural). Temos assim, no sector eléctrico português, como acionista de relevo ainda não dono maioritário, do maior produtor (EDP Produção), da empresa concessionária do transporte (REN), da monopolista da distribuição (EDP Distribuição) e da maior comercializadora (EDP Comercial), a República Popular da China.

E sim, não sejamos ingénuos ou hipócritas, esta situação prende-se com a entrada da China no mercado europeu. Não tenhamos dúvidas. Não é o mercado português que é apetecível, esse é antes um instrumento para um fim. O grande objectivo é mesmo a Europa. E, também por isso, já tivemos fortes reacções do lado do Governo Espanhol. Claro. Com força, robustez e pensamento estratégico. Em Portugal, claro, a tibieza habitual e o costumeiro estender de passadeira, com a típica atitude de subserviência. Os facilitadores do regime estão aí para ganhar mais umas comissões e uns honorários vendendo e desmantelando, o que aos contribuintes e consumidores portugueses muito custou e demorou a pagar. Se ficarmos desarmados para competirmos na economia global, onde os custos da energia tanto contam, e coarctados de autonomia na política internacional não faz mal, pois, para alguns, tudo vale a pena desde que a conta bancária não seja pequena…

De Espanha veio a reacção sobre o preço, considerado, também por vários analistas de mercado, como baixo, mas também a tónica no conflito regulatório e legal forte dado que não é permitido, ao abrigo da legislação comunitária, que um mesmo accionista possua, em simultâneo, activos na produção, transporte e distribuição de energia. Não são só questões nacionais, que estão em jogo, temos também as normas europeias a entrar nesta negociação, que se prevê longa.

Estas questões legais, regulatórias e políticas serão para acompanhar na novela que fará, certamente, correr muita tinta. Este será, sem dúvida, um grande teste da capacidade de negociação e sedução financeira chinesa na Europa. Os Fundos Americanos, accionistas relevantes da EDP, terão certamente uma palavra importante neste verdadeiro jogo de xadrez global, onde Portugal parece ser apenas um espectador das jogadas geoestratégicas e geoeconómicas de outros actores.

É claro que podemos dizer que é o mercado a funcionar. E ainda bem. Mas, a questão da energia de um país tem muito que se lhe diga, não é uma mera questão de mercado, a garantia de abastecimento não é algo que se possa entregar, sem quaisquer balizas, ao jogo do mercado, ou não fosse também este um mercado propenso à baixa concorrência.

Temos aqui uma questão de estratégia de futuro. É, de facto, preocupante, como nos tempos que correm, não conseguimos ter grandes empresas portuguesas a operar no mundo inteiro. Faltam grandes marcas Made in Portugal.

Mas e que futuro podemos projectar com este negócio? Será do interesse da nossa comunidade, do nosso país e da nossa prosperidade económica e social ter o Estado chinês a liderar um sector crucial da nossa economia?

A legislação portuguesa contempla um regime de salvaguarda de ativos estratégicos para a defesa e segurança nacional e para a segurança do aprovisionamento do País em serviços fundamentais para o interesse nacional, através do Decreto-Lei n.º 138/2014, de 15 de Setembro, onde se refere, entre outras, a área da energia. Ao nível europeu, tem avançado e, nos últimos tempos, tem-se procurado criar formas de dar mais transparência à questão dos sectores e empresas estratégicas, mas, por ora, assenta nos Estados a capacidade e, diga-se a vontade, de decidir resguardar-se ou não.

Proponho um exercício de comparação hipotética, o que se diria nos meios de comunicação social e nos forúns políticos portugueses se o proponente da OPA à EDP fosse a Gazprom russa, a espanhola Gas Natural ou a Engie de França? Teríamos talvez frases bombásticas pontuadas por satélite russo, invasão espanhola ou as novas invasões francesas…

Penso que este tema merece um forte, transparente e amplo debate nacional. Claro que estamos muito limitados, mas não joguemos no lixo os poucos instrumentos que temos, como o Decreto-Lei n.º 138/2014, de 15 de Setembro, que nos permitem tentar trilhar o nosso caminho, pensando por nós e não meramente seguindo os outros.