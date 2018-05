O fim de um certo regime

O ar do tempo está estranho. Sucedem-se os casos, as notícias, as reacções e o choque geral. O país assiste perplexo a um desenrolar de histórias que nos fazem pensar que afinal nem tudo era como suponhamos e deveria ser.

Somos hoje, sem dúvida, um país economicamente mais estável, mas que foi, até há poucos anos, economicamente viciado, numa espécie de jogo com cartas marcadas para aqueles que eram os gestores do sistema, ou, se quiserem, um mecanismo de troca de favores e de fundos. Da concessão de crédito, à adjudicação, à PPP, cozinhada à maneira dos empresários amigos, até ao apoio na internacionalização, de uns e não de outros, que, se o fizeram, fizeram-no a voar a solo, não tiveram o vento favorável do Estado a soprar-lhes nas asas. Tudo era feito na base do “amiguismo” e da ligação privilegiada. Sorte a dos privilegiados, com boas redes de contactos.

Mas não. Não são todos iguais, nem podem ser. E é tempo de nós, cidadãos, dizermos presente. Reivindicarmos transparência, regras justas e uma economia verdadeiramente aberta à livre iniciativa e à concorrência. É tempo de os sectores protegidos, com o dinheiro de todos nós, acabarem. Temos um elefante na sala. E que pesado elefante. Chama-se corrupção. Chega do ajuste feito à medida e da vitória pela certa em qualquer concurso público, seja ele para obras, prestação de serviços ou de recrutamento de pessoal. Chega de ajudas e contratos retribuídos contra entrega, num qualquer destino tropical.

Medidas para mudar o status quo? Vamos a elas. Total transparência. Do titular do cargo público ao contrato. Quem não deve não teme.

Para que servem afinal estas offshores que aparecem nas várias notícias? Como é possível que se desenhem estes instrumentos de ocultação? Então para uma pessoa vulgar,que usa as suas contas num qualquer banco comercial, isto faz muita confusão. Receber lá fora? Porquê? Para quê? Para lesar o Estado, logo a comunidade, com a fuga aos impostos? E poderia alguém com tal conduta servir para defender o interesse público?

Outra medida. Quero que cada Ministro ou Secretário de Estado vá a votos antes. Sim sim. Quero saber com quem conto. Se voto em determinado Partido devia saber quem irei ter em determinada pasta. Era mais correcto para a minha decisão. Numa das mais antigas democracias do mundo, a do Reino Unido, ninguém vai para o Governo sem ir a votos.

Quero sobretudo um país em que os bons sejam bem pagos. Não por fora, mas de forma clara, sem subterfúgios, ajudas de custo, expedientes ou isenções de tributação.

Quero que se acabe de vez com o que parece ser uma espécie de “bar aberto” que são as ajudas de custo e afins dos Deputados. Já chega. Arranjem uma medida justa para todos, eleitores contribuintes e eleitos.

Merecemos bons quadros em todas as áreas públicas. Gente decente, proba e sem propensão para o “favorzinho”, feito com o erário público.

É que é demais. Já chega. Tem sido nefasto a vários níveis, nomeadamente para a indispensável confiança entre eleitores e eleitos. Todos os dias mais um caso. Mais uma instituição. E sim, este regime parece que acabou. Esperamos que esta forma de se governar finde de vez. O velho regime está moribundo e ninguém dá o golpe de misericórdia.

E o Povo? Celebrámos Abril, mas falta-nos um novo Abril. Um Abril de aragem fresca, que afaste o mofo dos corredores do poder e das salas fechadas do conúbio político e empresarial, que nos faça voltar a acreditar e nos traga “O dia inicial inteiro e limpo”. Não, não somos todos iguais. E precisamos, com urgência, de uma nova vaga de pessoas a liderar a mudança. Os mesmos de sempre fizeram o seu trabalho, vivemos com a herança que nos deixaram. Obrigado pelo que fizeram, mas dêem lugar a outros, a quem tenha preparação, capacidade e seriedade. É que sabem? Todos os que participaram na gestão do país já podiam ir gozar das suas boas reformas. É a hora de quem quer lutar para que haja reforma e regeneração, que, a ser bem-feita, poderá ser uma revolução. Este país tem uma nuvem negra que paira sobre a cabeça. Pela primeira vez alterou-se o paradigma. Pela primeira vez os filhos vão, em média, receber menos que os pais. E esta funesta alteração de paradigma deve fazer soar os alarmes. Deixem-nos tentar construir um novo país. Deixem-nos, pelo menos, tentar.