A ameaça à propriedade privada

Vem aí o 25 de Abril. Uma data importante, fundadora do actual regime, para comemorar. Claro que sim. A liberdade. Das maiores conquistas que o povo português recuperou. Repito: o povo português. O 25 de Abril não é património de nenhum Partido ou facção ideológica. É de todos. De direito e de orgulho.

Todavia, como sempre, os falsos moralistas, gostam de se apoderar do que não é, nem pode ser, património exclusivo. A ameaça de que falo está no cerne da proposta legislativa, patrocinada pelo Partido Socialista, para a Lei de Bases da Habitação. Com a deputada Helena Roseta, por quem tenho estima, à cabeça. Não, não é o caminho certo para sermos fiéis ao espírito de liberdade de Abril.

Vamos a factos. De forma clara.

Temos hoje um problema candente de habitação. Sim, explodiu o preço do metro quadrado em Portugal, nomeadamente nos centros de Lisboa e Porto. Já se paga a preços de Paris. Que invulgar coincidência. Ao mesmo tempo, seguindo o preço do mercado imobiliário, os preços para arrendamento estão inflacionados em várias zonas urbanas. Claro. É o preço do apetite dos investidores. São muitos os casos de investimentos vindos de fora do país para o mercado imobiliário português. Mas, desculpem lá a pergunta. E isto é tudo mau? Bem, diria que é o mercado a funcionar. E isto é o que custa a muito boa gente.

Ora a ideia do Estado apropriar-se, não há outra palavra que melhor defina, de casas de proprietários privados,que estejam há um ano sem contrato de água, luz ou gás, é um claro abuso, próprio de outro tipo de regimes, que não o democrático. Consigo perceber que existam mecanismos para incentivar, positiva e negativamente, as pessoas para que cuidem do seu património imobiliário. Consigo perceber a necessidade de recuperação de prédios devolutos, mormente os que colocam em causa a saúde e segurança públicas e isso é obviamente uma preocupação do Estado. Mais, não admito.

Uma pessoa, qualquer proprietário de imóveis, pode e deve ter o total direito de decidir o que faz ao seu imóvel, ou seja, de dispor livremente da sua propriedade. Mesmo que fique fechado dez ou vinte anos. Não, ainda não vivemos num regime colectivista, de cariz marxista-leninista. Isto não é tudo em comuna, em que tudo é de todos e as massas populares que fiquem com as migalhas da elite do partido. A sociedade só avança se existir sucesso, espaço para a livre iniciativa e respeito pela propriedade privada. Sim, haver gente a ganhar dinheiro, a fazer bons negócios e adquirir o que bem entender. Isto, claro está, se for alcançado de forma lícita, sem recurso a subterfúgios da economia paralela. Claro que estamos chocados, ainda para mais depois do que vimos nas últimas reportagens da SIC. Mas não são todos iguais. Não é a corrupção o maior motor de riqueza, pois basta olhar para o Brasil para perceber o perigo, para a coesão social, da abissalmente iníqua distribuição de riqueza e os terríveis efeitos da abundante corrupção, na política e no mundo dos negócios brasileiros, na economia brasileira e obviamente nas condições de vida dos cidadãos brasileiros.

Mas voltemos à questão da habitação. Esta ideia de colocar os Municípios e o Estado a requisitarem imóveis para baixos arrendamentos é reveladora. Tão queridos e bons são os sentimentos, dos políticos defensores da medida, que até se querem meter nos processos familiares de partilhas. Ai os herdeiros não se entendem? Então nós tomamos conta, com direito a indemnização, sem sabermos muito bem quais os critérios de cálculo. E pronto, voltamos à receita de sempre, Estado, Estado e Estado. Tudo para o Estado. Tudo do Estado. Não, não e não. Não é por aqui.

Chega de nivelar por baixo. Chega. O objectivo é ao contrário. Crescimento económico e bons salários. Aí é que deve estar a tónica. Não no oposto.

Torna-se estranhamente curioso assistir a tudo isto. É bom de ver que, no que ao Estado diz respeito, temos um Estado que cobra 28% das mais-valias nas acções, sobre o valor das mais-valias imóveis recai uma tributação no IRS correspondente a 50% do lucro obtido. Agora juntemos IMT, mais IMI, mais um sem número de custos inerentes. E burocracias. Sim, é curiosa esta forma do Estado se constituir como um bom herdeiro, sem filiação familiar, de nós contribuintes.

Depois da tentativa de ficar com as heranças das pessoas, de cobrar IMI por exposição solar e vistas dos imóveis, vem agora a tentativa de ficar com casas “devolutas”. Não é assim que se promove o futuro do país. Não é assim que se capta investimento estrangeiro. Claro que devemos preocupar-nos em trazer jovens para os centros das cidades e criar condições para um mercado de arrendamento justo e funcional. Mas o caminho não é obviamente o que se entrevê nesta proposta legislativa. Querem usar edifícios devolutos? Olhem para dentro. Quantos são os imóveis do Estado em centros históricos e outros lugares bem localizados que dariam grandes prédios habitacionais para jovens e famílias? Pois. Mandem o Estado para fora. Para o interior, por exemplo. Tirem o Ministério das Finanças e da Agricultura do Terreiro do Paço, por exemplo. Libertem o Tejo para as pessoas, já agora a preços controlados. Reformem o Estado antes de depenarem os cidadãos.

Não voltemos à expropriação indiscriminada, o Verão Quente de 1975 é um triste passado. Cada pessoa tem o direito a ter a sua casa, comprada com os frutos do seu trabalho. Como quer. Respeitem a liberdade, respeitem a propriedade privada. Respeitem o espírito do 25 de Abril.