Compras de Natal e poupança

Não há centro comercial que não esteja à beira da sobrelotação. Cheio, a rebentar pelas costuras. A febre das compras de Natal chegou. Todavia esta ideia de que no Natal se pode gastar sem pensar, confiando que a economia está a recuperar e podemos abrir largamente os cordões à bolsa, tem num estudo da Deloitte, muito interessante por sinal, resultados bastante curiosos. De acordo com o estudo efetuado, denominado de Estudo de Natal 2017, “as famílias portuguesas preveem um gasto total de 338 euros por lar, repartido entre presentes (53%), alimentação e bebidas (34%) e eventos sociais (13%). Este valor representa um pequeno decréscimo face ao mesmo indicador apurado em 2016 (359 euros) e fica significativamente abaixo dos 550 euros no Reino Unido ou dos 526 em Espanha”.

Este estudo apresenta ainda o valor do otimismo das famílias portuguesas relativamente ao estado da economia portuguesa.

Ora, estamos perante um bom sinal. Se, com otimismo, as famílias portuguesas acreditam na retoma, o descer de gastos demonstra um certo sinal da poupança de que tanto precisamos.

Deixo mais alguns dados para refletirmos. Segundo divulgou, recentemente, o Instituto Nacional de Estatística a taxa de poupança das famílias portuguesas manteve-se em 5,2% no segundo trimestre de 2017. No quadro Europeu, Portugal continua a apresentar uma taxa de poupança abaixo da média. Porém, se compararmos com 1999, as famílias poupavam 11,4% do seu rendimento disponível. Os níveis e o contraste são notórios.

A taxa de poupança é um indicador fundamental na avaliação da solidez de uma economia. Todos sabemos que, sem poupança não há investimento no longo prazo, exceto se for financiado com endividamento externo. E sabemos ainda que só poupa quem tem mais rendimento, nomeadamente as classes mais ricas e certa classe média. No entanto, dada a crise da qual a nossa emersão é recente, não nos podemos esquecer que, grande parte da população andou a ser sustentada pelas poupanças dos pais e dos avós. Quantos foram os casos de famílias de meia-idade, que perderam empregos, que, sem os seus salários, se viram sem condições de pagar as prestações do crédito imobiliário, do automóvel ou o ensino dos filhos e recorreram ao apoio dos pais e avós?

Todos nós sabemos que, tirando grupos muito diminutos, a larga maioria da população portuguesa passou por sérias dificuldades, na grave crise pela qual passámos. Ora, não quero estar aqui a falar do Diabo, ou a ser um Velho do Restelo. Pelo contrário, quero puxar pelos indicadores positivos da nossa economia.

Acho que, apesar de termos um Governo sem uma ideia de futuro ou objetivos ambiciosos para a nossa economia, estando refém somente de reposições e reversões, devemos tudo fazer para que as decisões económicas das famílias portuguesas sejam orientadas no sentido de um comportamento de bom senso, frugalidade e prudência e que se afaste do consumo desregrado, mormente a crédito.

Temos ainda um caminho a percorrer no que toca à literacia financeira da população portuguesa, que poderia começar a ser encurtado nas escolas cuja tutela do Ministério da Educação, em vez de se ocupar de certas alterações curriculares, se devia preocupar em dotar os alunos portugueses de ferramentas básicas para a vida como saber gerir o seu próprio orçamento familiar, como conciliar rendimentos e gastos.

No passado, ainda recente, foram muitos anos de crédito fácil, de cartões de crédito quase dados, publicitados com recurso a um marketing agressivo da banca, mal andávamos nos tais centros comerciais, tínhamos logo um vendedor a agressivamente tentar vender mais um cartão. A banca que, como sabemos, ainda não recuperou totalmente da crise, não bastando os diversos resgates bancários suportados pelos contribuintes para a consolidar, fez do acesso rápido e logo se paga comportamento banal, foi pródiga em apoiar o consumo, sem sustentação na realidade das carteiras dos portugueses. E este ponto é fundamental. Não se cresce por decreto, por simples proclamação. É o comportamento das famílias e o dinamismo das empresas que fazem a economia arrancar, portanto se não queremos repetir, o que até Francisco Louçã receia, um quarto resgate, precisamos de aumentar os níveis de poupança.

Não é deixar de consumir, mas apenas saber que o amanhã nunca é certo, que o emprego não é eterno, que Estado pode falhar, como tantas vezes falha, e que devemos ter o nosso pé-de-meia sempre preparado, para qualquer imprevisto.

Fica a sugestão, pois não acredito em imposições no que à gestão do dinheiro dos outros respeita. Para isso já temos os impostos, que nos carregam que chegue.