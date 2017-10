Costa ganha fôlego para Orçamento

O povo falou. De caneta na mão, escrutinou e decidiu quem são os seus eleitos. Acredito sempre na voz límpida do povo. Mesmo que não esteja de acordo com a maioria, que raramente se engana.

Falamos de eleições locais, de autarquias, de municípios e de freguesias. Com tudo o que advém destas escolhas. E o povo disse bem alto, o Partido Socialista venceu, no agregado nacional, estas eleições. Repito, estas. Convém recordar, sobretudo os mais esquecidos, que não teve a maioria nas últimas eleições legislativas, mas provou que tem governado ao agrado de boa parte da população.

Esta vitória, apesar de todas as leituras locais, deu a António Costa uma boa mão no duro “póquer” do Orçamento, um osso duro de roer. Vai com mais trunfos. Apesar de se começar a antever um problema, possível problema, com o PCP. A perda de algumas Câmaras e a redução de votos, da coligação CDU, deve fazer soar alguns alarmes na Soeiro Pereira Gomes. Penso que, tal como certos sibilinos analistas, ainda não será com este orçamento que irá ser aberta uma crise, na coligação de apoio ao Governo, mas é notório que se existir alguma instabilidade no apoio a este Governo, esta deverá aparecer na frente comunista.

Falo do Orçamento de Estado, na sequência do acto eleitoral que vivemos, porque esteve bem presente no seio desta campanha. Entre aumentos de pensões, redução do IRS e outras benesses, muitas foram as promessas que fomos ouvindo do actual Governo entre Agosto e Setembro. Se teve influência? Bem, certamente não prejudicou a campanha dos candidatos do PS.

Todavia não podemos deixar de ver as coisas como elas são. Existe hoje uma forte resistência a Pedro Passos Coelho. Existe. É notório que é hoje o cimento de uma “geringonça”, impensável até ter acontecido. É o ódio a Passos Coelho a cola que une Partidos tão distintos na governação.

Sei que agora irá começar o novo tabu na política portuguesa. Deve ou não, Pedro Passos Coelho, recandidatar-se? Deve ou não abandonar o cargo, como fez Paulo Portas? Bem, isso só o próprio irá decidir, depois de feita a necessária ponderação, mas é notório que desde que venceu as eleições legislativas, (as últimas, pois já venceu duas eleições legislativas), não conseguiu marcar a agenda e ser o Pedro Passos Coelho de 2011. Não sei o que será o sentimento de injustiça de não governar, depois de vencer umas eleições, depois de ter governado em circunstâncias marcadamente difíceis, ou não tivéssemos roçado a bancarrota, com uma Troika a acompanhar e a fiscalizar o cumprimento de cada compromisso lavrado no Memorando de Entendimento.

No pós-legislativas de 2015, o PSD não soube encontrar-se. Desde logo na leitura dos resultados. Aquele momento de assinatura do acordo com o CDS foi a demonstração de que não entendeu os resultados, nem as jogadas que se faziam nos bastidores. Logo ali, Passos Coelho devia ter convidado António Costa a ser Vice-Primeiro-Ministro e entrar no Governo. Devia ter dito em alto e bom som, assim que este Governo assumiu funções, que teria o trabalho facilitado. Que agora vir governar era fácil. Que agora era só devolver salários e pensões. E isto, isto é fácil meus senhores. Não era o “Diabo” que deveria estar no centro do debate, era a facilidade de governar depois do Governo de Passos e Portas ter arrumado a barafunda financeira do país. Mas esta linha não foi seguida. Ficámos neste cruzamento, sem expectativas, sem projectos, sem a chama de se dizer às pessoas que existia um caminho alternativo. Hoje o debate político está inquinado. Quais são as razões para votar no PS ou no PSD? O que os distingue? Reverter políticas e fazer cativações? Austeridade? Mas e o país onde ficou? E os novos temas que nos tocam todos os dias? Quais? Olhem, quem nos fala do avanço tecnológico e das suas repercussões no mercado de trabalho? Quem nos diz quais as metas de desenvolvimento que queremos alcançar? Quem nos diz o que pensa, verdadeiramente, sobre o futuro da Europa? Quem nos diz quais são as apostas estratégicas do país? Turismo? Saúde? E a nossa depauperada e ameaçada Demografia? Como fica no meio de uma sociedade cada vez mais egoísta e sem tempo e muitos menos recursos para as famílias?

São pequenos exemplos. Alguns que estão longe, bem longe do centro do actual debate político. Andamos em casos e casinhos. Alguns graves, que não deixo de referir, mas que deixam fora da agenda mediática o futuro do país. E é isto que está em causa. Que futuro para o nosso País? Precisamos e muito de gente nova, gente que traga as suas ideias e seja capaz de dar uma aragem a esta forma de fazer política. Gente que rompa com o politicamente correcto, que seja capaz de se assumir e de ver além da espuma mediática, procurando sempre servir os cidadãos e lutar com todas as suas forças por melhor a vida de todos, sem excepções, os que vivem em Portugal, com particular enfoque nos que vivem à margem da sociedade.

Não sei qual será o nosso futuro, mas sei que depois desta noite eleitoral autárquica, António Costa tem uma moção de apoio clara do eleitorado. Mas uma moção de apoio, não significa que possa tudo, não é um cheque em branco, que possa preencher a seu bel-prazer. Espero que o PPD/PSD seja capaz de meditar sobre o seu posicionamento e sobre a sua forma de estar no debate político. Não existir alternativa a um Governo, seja ele qual for, é sempre prejudicial para o país. Não há nada pior para a saúde da democracia do que a ausência de uma oposição combativa, assertiva e eficaz. Vão ser tempos curiosos, bem curiosos.