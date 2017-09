Podemos falar de Alzheimer?

50 milhões. Captei a sua atenção? Não estou a falar da venda de nenhum futuro astro da bola. Estou a falar do número de pessoas que sofrem com uma doença muito complexa, pois ataca uma zona-chave, a memória. Falo do Alzheimer. E este número, segundo as estimativas, pode triplicar dentro em breve.

A Fundação Champalimaud organizou na última semana uma conferência muito interessante dedicada a este pertinente assunto.

Sim, aquela doença que achamos ser um problema dos outros, sobretudo dos mais velhos. Quem já lidou de perto com esta doença percebe bem o quanto afeta a vida das pessoas. De quem sofre da doença e das famílias. Estar bem de cabeça é uma benção, o chamado estar no seu juízo é precioso.

A saúde começa na nossa forma de conseguir estar cá, raciocinar e conseguir conversar com os outros. Estes temas não devem ficar como uma mera nota de rodapé de um qualquer telejornal.

São temas que não vejo entrarem no debate público. É preciso debater, é preciso chamar a atenção, é preciso estudar, investigar e procurar formas de melhorar a vida das pessoas com esta doença. Não podemos relegar para segundo plano as pessoas somente porque são mais velhas e já não são população ativa, o que não é verdadeiro, pois, em muitas famílias, os avós prestam um apoio inestimável aos filhos na educação e cuidados aos netos.

Bem sei que esta coluna é centrada na economia e nos temas económicos. Todavia, não esperem que se fale de economia apenas e só com base em números. A ideia de que a economia é meramente uma linguagem fechada e técnica tem sido um dos erros na explicação do que deve ser importante na vida das pessoas. Chegamos então à palavra-chave: pessoas. Não há economia sem pessoas. Ademais, de que vale a ciência e o progresso se não houver humanismo?

A economia deve ser pensada para as pessoas, logo não há futuro para a economia se não pensarmos na saúde e bem-estar das pessoas, do ponto de vista material e psíquico. Sim, também estou a pensar nos números. Estou a pensar na capacidade de um Estado garantir o apoio às famílias que se veem em situações dramáticas, pois esta é uma doença que precisa de recursos, que, infelizmente não raras vezes, são curtos nos orçamentos familiares.

A chave do futuro está na investigação científica. E a Fundação Champalimaud tem dado um singular contributo nesta área. O trabalho notável de Leonor Beleza e João Silveira Botelho, fiéis executantes da última vontade, deixada no testamento, de António Champalimaud, é uma esperança na melhoria da vida dos que padecem e vivem com uma doença terrível.

Esta conferência trouxe mais de 80 especialistas, dois Prémios Nobel. Mas mais do que lá fora, é bom sabermos que temos cá dentro grandes especialistas. É o caso de Rui Costa, investigador da Fundação Champalimaud, um dos grandes investigadores nacionais de que nos podemos orgulhar.

Cada euro gasto nesta área será uma poupança no futuro. A aposta na investigação é a garantia de mais Estado Social no futuro, pela defesa da sua sustentabilidade. Os encargos que carregam o Serviço Nacional de Saúde devem ser mitigados com o avanço da investigação e na busca de condições para minorar o avanço desta doença.

Engraçado que oiço certas forças políticas falarem de Estado Social, de pobres, de excluídos, mas pouco apontam para a modernidade, para a investigação, para a necessidade de investir para fazer avançar o conhecimento.

E aqui só podemos saudar a intervenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A puxar pelo tema, a exigir rapidez aos deputados na elaboração de um estatuto legal para os cuidadores das doenças neurodegenerativas. Algo que também a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem procurado colocar no mapa da discussão pública.

Ainda na última semana decorreu uma Conferência Internacional sobre o Envelhecimento Ativo. Com o apoio do ministro da Segurança Social, Vieira da Silva. São temas que se interrelacionam. Temas que não podem cair para o fim da lista de prioridades.

É claro que a saída de Portugal da notação de risco chamada de “lixo” é muito importante, é claro que as eleições autárquicas são importantes para cada concelho e freguesia. Contudo, o futuro de cada um de nós precisa de estar na linha da frente das preocupações. Sim, todos nós seremos velhos. Precisaremos de apoio. E sim, é começar agora a preparar o nosso futuro. Fica o meu pequeno contributo para a discussão do tema.